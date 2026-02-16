У Тернополі зіткнулося чотири авто

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На вулиці Коновальця зіткнулося чотири авто. На місці ДТП присутні швидка та поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал "20 хвилин".

За словами журналістів, зіткнулися дві Audi, BMW та Hyundai.

Попередньо всі водії тверезі. На місці також працюють медики, оглядають одного із водіїв, який зазнав травм.

За попередньою інформацією, кермувальнику стало зле під час руху, і він зіткнувся з припаркованими автомобілями.

