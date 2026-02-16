У Києві затримали чоловіка, який ледь не вбив свого брата-близнюка

Фото: поліція

У Дніпровському районі столиці поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту вдарив свого брата-близнюка ножем у живіт

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці з'ясували, що конфлікт стався під час вечері. Брати разом вживали алкоголь, коли між ними спалахнула чергова сварка. У розпал суперечки один із 50-річних чоловіків схопив кухонний ніж і вдарив ним брата в живіт. Потерпілого госпіталізували з проникаючим пораненням.

Нападника затримали на місці. Як з’ясувалось, чоловіки зловживали спиртними напоями, між ними часто виникали конфлікти та загалом взаємини були напруженими.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Наразі чоловік перебуває під вартою.

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

