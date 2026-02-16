11:20  16 лютого
У Києві сварка братів-близнюків завершилася різаниною: один із них – у лікарні
08:27  16 лютого
На Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик: вісьмох людей госпіталізували
08:21  16 лютого
В Одесі цивільні напали на військових ТЦК: застосували сльозогінний газ
UA | RU
UA | RU
16 лютого 2026, 11:20

У Києві сварка братів-близнюків завершилася різаниною: один із них – у лікарні

16 лютого 2026, 11:20
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

У Дніпровському районі столиці поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту вдарив свого брата-близнюка ножем у живіт

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці з'ясували, що конфлікт стався під час вечері. Брати разом вживали алкоголь, коли між ними спалахнула чергова сварка. У розпал суперечки один із 50-річних чоловіків схопив кухонний ніж і вдарив ним брата в живіт. Потерпілого госпіталізували з проникаючим пораненням.

Нападника затримали на місці. Як з’ясувалось, чоловіки зловживали спиртними напоями, між ними часто виникали конфлікти та загалом взаємини були напруженими.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Наразі чоловік перебуває під вартою.

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Києві затримали чоловіка, який ледь не вбив свого брата-близнюка

Нагадаємо, у Києві судитимуть 51-річного чоловіка, який у вересні минулого року застрелив свою дружину під час сварки. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ затримання події ножове поранення
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
На Харківщині подали позови проти батьків, які не евакуювали дітей
16 лютого 2026, 12:38
Фальшива інвалідність за 2000 доларів: у Тернополі жінка намагалась звільнити чоловіка від служби
16 лютого 2026, 12:31
У Черкасах сталася пожежа у пʼятиповерхівці: врятовані 14 людей
16 лютого 2026, 12:18
У Києві понад 1500 будинків без тепла, частину вже не підключать до кінця сезону
16 лютого 2026, 11:55
Через російські атаки й негоду частково знеструмлена частина регіонів України
16 лютого 2026, 11:43
"Love as a story": у Хмільницькій громаді на Вінниччині молодь розповіла про справжню любов
16 лютого 2026, 11:25
На Миколаївщині через танення снігу та дощі підтоплено 17 населених пунктів
16 лютого 2026, 10:54
Коригувала атаки по енергооб’єктах Одеси: СБУ затримала російську агентку
16 лютого 2026, 10:42
У Києві транспортний колапс через снігопад і слизькі дороги
16 лютого 2026, 10:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »