2025 рік в Україні завершиться морозною та сніжною погодою
Поточний рік завершиться красивою зимовою погодою. Завтра в Україні очікується періодичний сніг, на півдні – мокрий сніг
Як передає RegioNews, про це свідчить прогноз погоди Наталки Діденко.
За її словами, найближчої ночі очікується -3…-7, на сході та північному сході -4…-9 градусів.
Завтра вдень у більшості областей стовпчики термометрів покажуть -2…-5 градусів.
Вітер буде із північного заходу, рвучкий, часом сильний.
У Києві 31-го грудня буде холодно, із снігом та сильними поривами вітру: вночі до -7 градусів, вдень близько 5 градусів морозу.
На дорогах – ожеледиця.
Як повідомлялось, Україну накриє арктичне повітря. Подекуди стовпчики термометрів опустяться до -14 градусів.
Сніг і ожеледиця в Україні: де на дорогах обмежили рухВсі новини »
29 грудня 2025, 12:36Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні
27 грудня 2025, 15:32Вихідними в Україні очікується мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер
26 грудня 2025, 14:48
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
У Полтаві BMW влетів у ЗАЗ: є постраждалі
30 грудня 2025, 13:45Мобілізація у 2026 році: кого можуть призвати і хто отримає бронь
30 грудня 2025, 13:41У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
30 грудня 2025, 13:22Росія перетворила мирний Куп'янськ на руїни – фото з фронту
30 грудня 2025, 13:08На Львівщині пасажирський потяг на смерть збив жінку
30 грудня 2025, 13:01На Житомирщині чоловік через ревнощі вирішив підірвати жінку
30 грудня 2025, 12:55Завершення війни в Україні залежить не від бажання Трампа і не від доброї волі Зеленського, а від готовності Путіна
30 грудня 2025, 12:52У Житомирі 16-річного юнака вдарило струмом у тролейбусі
30 грудня 2025, 12:45На Харківщині двоє братів працювали на росіян: молодший був ще школярем
30 грудня 2025, 12:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Всі блоги »