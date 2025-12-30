13:04  30 грудня
2025 рік в Україні завершиться морозною та сніжною погодою
09:44  30 грудня
П'ятеро українців загинули в ДТП у Польщі: усі подробиці
08:38  30 грудня
Родинний конфлікт на Рівненщині закінчився смертю: у хід пішло поліно
UA | RU
UA | RU
30 грудня 2025, 13:04

2025 рік в Україні завершиться морозною та сніжною погодою

30 грудня 2025, 13:04
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Поточний рік завершиться красивою зимовою погодою. Завтра в Україні очікується періодичний сніг, на півдні – мокрий сніг

Як передає RegioNews, про це свідчить прогноз погоди Наталки Діденко.

За її словами, найближчої ночі очікується -3…-7, на сході та північному сході -4…-9 градусів.

Завтра вдень у більшості областей стовпчики термометрів покажуть -2…-5 градусів.

Вітер буде із північного заходу, рвучкий, часом сильний.

У Києві 31-го грудня буде холодно, із снігом та сильними поривами вітру: вночі до -7 градусів, вдень близько 5 градусів морозу.

На дорогах – ожеледиця.

Як повідомлялось, Україну накриє арктичне повітря. Подекуди стовпчики термометрів опустяться до -14 градусів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
мороз зима сніг погода прогноз Синоптики
Сніг і ожеледиця в Україні: де на дорогах обмежили рух
29 грудня 2025, 12:36
Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні
27 грудня 2025, 15:32
Вихідними в Україні очікується мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер
26 грудня 2025, 14:48
Всі новини »
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
У Полтаві BMW влетів у ЗАЗ: є постраждалі
30 грудня 2025, 13:45
Мобілізація у 2026 році: кого можуть призвати і хто отримає бронь
30 грудня 2025, 13:41
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
30 грудня 2025, 13:22
Росія перетворила мирний Куп'янськ на руїни – фото з фронту
30 грудня 2025, 13:08
На Львівщині пасажирський потяг на смерть збив жінку
30 грудня 2025, 13:01
На Житомирщині чоловік через ревнощі вирішив підірвати жінку
30 грудня 2025, 12:55
Завершення війни в Україні залежить не від бажання Трампа і не від доброї волі Зеленського, а від готовності Путіна
30 грудня 2025, 12:52
У Житомирі 16-річного юнака вдарило струмом у тролейбусі
30 грудня 2025, 12:45
На Харківщині двоє братів працювали на росіян: молодший був ще школярем
30 грудня 2025, 12:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Олексій Гончаренко
Всі блоги »