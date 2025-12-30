2025 рік в Україні завершиться морозною та сніжною погодою

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Поточний рік завершиться красивою зимовою погодою. Завтра в Україні очікується періодичний сніг, на півдні – мокрий сніг

Як передає RegioNews, про це свідчить прогноз погоди Наталки Діденко.

За її словами, найближчої ночі очікується -3…-7, на сході та північному сході -4…-9 градусів.

Завтра вдень у більшості областей стовпчики термометрів покажуть -2…-5 градусів.

Вітер буде із північного заходу, рвучкий, часом сильний.

У Києві 31-го грудня буде холодно, із снігом та сильними поривами вітру: вночі до -7 градусів, вдень близько 5 градусів морозу.

На дорогах – ожеледиця.

Як повідомлялось, Україну накриє арктичне повітря. Подекуди стовпчики термометрів опустяться до -14 градусів.