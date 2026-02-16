Подарунки від депутата у школах Полтави: за справу взялась прокуратура

Фото: інтернет-видання "Полтавщина"

Раніше Подільський районний суд Полтави закрив адміністративне провадження проти Поліщука за нібито приховану агітацію. Його адвокат стверджував, що виборчий процес ще не почався, а подарунки були благодійністю, а не агітацією.

Журналісти місцевих видань зазначили, що дії депутата порушують Закон України "Про освіту", оскільки політичні партії та їх представники не можуть проводити заходи у школах, а керівництво навчальних закладів заборонено залучати дітей до таких заходів.

Відтак дії посадових осіб Департаменту освіти та директорів шкіл, які надали дозвіл на проведення даного заходу, грубо порушили принцип політичної нейтральності освіти та права дітей.

У відповідь на звернення видання прокуратура внесла відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Санкція статті передбачає штраф від 34 000 до 68 000 грн, виправні роботи або обмеження волі до 3 років із позбавленням права обіймати посади.

Слідство веде Полтавське РУП ГУНП у Полтавській області, процесуальне керівництво здійснює Полтавська окружна прокуратура.

Як відомо, Денис Поліщук є депутатом міськради від політичної партії "За Майбутнє".

