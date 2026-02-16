15:11  16 лютого
У віці 79 років помер відомий український лікар і дисидент
11:20  16 лютого
У Києві сварка братів-близнюків завершилася різаниною: один із них – у лікарні
08:27  16 лютого
На Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик: вісьмох людей госпіталізували
16 лютого 2026, 15:49

На Житомирщині з даху дитсадка впала брила снігу: травмовано дитину

16 лютого 2026, 15:49
Фото: Національна поліція
У Житомирському районі через падіння снігу з даху дитсадка під час прогулянки постраждала чотирирічна дитина

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 12 лютого до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 4-річного жителя Високівської громади з переломом гомілки. Травму дитина отримала під час прогулянки у дитячому закладі освіти.

Попередньо встановлено, що того дня діти під наглядом виховательки гралися на території, прилеглій до адміністративної будівлі закладу. Близько 12:00 з даху впала снігова брила, внаслідок чого один із вихованців отримав травму ноги.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).

Нагадаємо, в Дніпрі величезна бурулька впала між перехожими. Поліція та рятувальні служби нагадують мешканцям бути обережними під час прогулянок поблизу будівель, адже після відлиги крига з дахів може падати.

16 лютого 2026
07 серпня 2025
