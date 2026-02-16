На Житомирщині з даху дитсадка впала брила снігу: травмовано дитину

Фото: Національна поліція

У Житомирському районі через падіння снігу з даху дитсадка під час прогулянки постраждала чотирирічна дитина

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 12 лютого до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 4-річного жителя Високівської громади з переломом гомілки. Травму дитина отримала під час прогулянки у дитячому закладі освіти.

Попередньо встановлено, що того дня діти під наглядом виховательки гралися на території, прилеглій до адміністративної будівлі закладу. Близько 12:00 з даху впала снігова брила, внаслідок чого один із вихованців отримав травму ноги.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).

Нагадаємо, в Дніпрі величезна бурулька впала між перехожими. Поліція та рятувальні служби нагадують мешканцям бути обережними під час прогулянок поблизу будівель, адже після відлиги крига з дахів може падати.