У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, у період із 31 грудня 2025 року до 2 сiчня 2026 року у верхiв'ях Днiстра та на його гiрських притоках (Львiвщина, Прикарпаття) очікується інтенсивне утворення шуги, на окремих дiлянках рiчок – встановлення льодоставу, при цьому можливе формування зажорiв льоду з пiдвищенням рiвнiв води.

У Житомирській, Вінницькій та Одеській областях можливі пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

"Ці погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств", – додали у відомстві.

Як повідомлялось, 2025 рік в Україні завершиться морозною та сніжною погодою. Завтра в Україні очікується періодичний сніг, на півдні – мокрий сніг.