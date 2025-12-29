Арктичне повітря накриє Україну. Стовпчики термометрів опустяться до -14 градусів
В Україну йде чергова повітряна маса арктичного походження. Найближчої ночі очікується -2…-6 градусів, тоді як завтра вдень стовпчики термометрів покажуть +1…-3 градуси
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди Наталки Діденко.
Періодично невеликий сніг, на дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний, західний, рвучкий, у західних областях, також Житомирщина, Вінниччина, Чернігівщина можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.
"31-го грудня та 1-го січня морози в Україні посиляться. Вночі до -7…-14 градусів, вдень до -2…-7 градусів", – підсумувала Н.Діденко.
Як повідомлялось, Україну засипле снігом на Різдво та Новий рік. Місцями стовпчики термометрів опустяться до -12 градусів.
