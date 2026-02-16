Військовозобов’язані зі статусом "обмежено придатний" зобов’язані пройти ВЛК: названа дата

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Івано-Франківський ТЦК.

Як зазначається, це необхідно для визначення актуальної придатності до військової служби.

Раніше повідомлялось, що Зеленський дозволив служити чоловікам 60+. Відповідний указ президент України Володимир Зеленський підписав 10 лютого. У разі припинення або скасування воєнного стану дія таких контрактів припиняється достроково, а військовослужбовці звільняються зі служби.