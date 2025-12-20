Україну засипле снігом на Різдво та Новий рік

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Останній тиждень грудня буде по-справжньому зимовим. Місцями стовпчики термометрів опустяться до 12 градусів морозу, також випаде сніг на Різдво та Новий рік

Як передає RegioNews, про погоду на наступний тиждень "Телеграфу" розповів український синоптик Ігор Кібальчич.

Він зазначив, що середня температура повітря з початку грудня у більшості регіонів України перевищувала кліматичну норму на 3-5 градусів, а середні показники в жодному регіоні (за винятком високогірної частини Карпат) не опустилися нижче 0 °С.

Кібальчич пояснив, що синоптичні умови в Європі поступово перетворюються на більш зимові. Потужний антициклон зі Скандинавського півострова поступово поширить свій вплив на більшу частину Європи та принесе зниження температури на значній території, в тому числі й в Україні.

За його словами, починаючи з 24 грудня, температура повітря в усіх областях знизиться до невеликих, а місцями й помірних морозів. Щодо снігу – слабко виражені атмосферні фронти проходитимуть переважно через західні, центральні та південно-західні регіони, там сніг може вкрити землю напередодні похолодання.

Як повідомлялось, протягом вихідних, 20 та 21 грудня, в Україні буде хмарно, без істотних опадів, але з туманами. Про це свідчить прогноз Наталки Діденко.