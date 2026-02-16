15:11  16 лютого
16 лютого 2026, 15:28

Вибух у Києві: переобладнене авто для евакуації поранених використали для теракту

16 лютого 2026, 15:28
Фото: Національна поліція
У Києві затримали двох осіб, причетних до підриву автомобіля у центрі столиці. За даними слідства, ділки діяли під прикриттям "волонтерської допомоги" пораненим військовим

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що 11 лютого в Голосіївському районі вибухнув фургон Peugeot Partner, переобладнаний для евакуації поранених. На місце події прибули слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, співробітники СБУ та ДСНС.

Правоохоронці встановили двох підозрюваних: 29-річного киянина та 47-річного іноземця, який перебував у статусі дезертира. Вони діяли під виглядом волонтерів, а фактична мета – підрив автівки у центрі міста.

За даними слідства, 41-річний ветеран війни, бажаючи допомогти ЗСУ, передав псевдоволонтерам $2 300 на придбання та переобладнання автомобіля. Він наніс медичні позначення та облаштував фургон для евакуації, після чого транспорт передали основним виконавцям. Вони заклали вибухівку, яка спрацювала передчасно. На щастя, ніхто не постраждав.

Фігурантів затримали в порядку статті 208 КПК України.

Під час обшуків вилучено інструкції з виготовлення вибухівки, піротехнічні гранати та інші докази. У переписці одного з підозрюваних виявлено звіти куратору ворожої спецслужби про виконану "роботу".

Затриманим оголошено про підозру за ч. 1 ст. 258 КК України (терористичний акт), що передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція запобігли новим спробам ФСБ здійснити серію терактів на півночі України. Затримані двоє російських агенток, які виготовляли саморобні бомби для підривів у багатолюдних місцях Києва та Житомира

