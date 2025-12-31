Правоохоронці завершили розслідування щодо Чернишова у справі про корупцію в Мінрегіоні, – ЗМІ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі щодо колишнього віцепрем’єр-міністра України та ще п’ятьох осіб

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на НАБУ.

Правоохоронні органи не розкрили ім'я про кого йдеться, однак, за інформацією видання "РБК-Україна", йдеться про Олексія Чернишова, котрий проходить підозрюваним у зловживанні службовим становищем та участі у корупційній схемі з будівництвом.

За даними слідства, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного отримання земельної ділянки у столиці під будівництво житлового комплексу. Для цього він звернувся до тодішнього главу Міністерства розвитку громад та територій.

Відомо, що міністр разом із держсекретарем Мінрегіону, радником міністра та директоркою державного підприємства створили умови для передачі земельної ділянки цьому відомству. Надалі підприємство у незаконний спосіб уклало інвестиційні договори з визначеною забудовником компанією.

Нагадаємо, 19 листопада за колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова внесли заставу у розмірі 51 млн гривень у межах нової кримінальної справи. Рішення про запобіжний захід розглядалося у суді, де прокуратура наполягала на арешті та встановленні застави в 55 млн грн, що відповідає частині можливих незаконних доходів колишнього посадовця.

Слідство НАБУ і САП вважає, що Чернишов отримав неправомірні кошти, частину з яких наразі вдалося підтвердити документально. Правоохоронці зазначають, що сума може бути більшою, однак наразі доведена лише частина активів.

Чернишов уже фігурував у попередній справі, за яку раніше вносили заставу. Ця справа є частиною масштабної антикорупційної операції НАБУ, у якій також арештовані інші високопосадовці, зокрема радник Галущенка із заставою 126 млн грн. Слідство продовжує збір доказів і уточнює обставини, що можуть мати значення для кримінального провадження.

Зокрема, екс-віцепрем’єру інкримінують відвідування конспіративного місця, де він отримав понад мільйон доларів готівкою. Кабінет Міністрів уже ініціював санкції проти організаторів схеми. Після ухвалення остаточного рішення суду прокуратура пообіцяла оприлюднити деталі подальших процесуальних дій.