18:29  29 грудня
Арктичне повітря накриє Україну. Стовпчики термометрів опустяться до -14 градусів
15:44  29 грудня
СБУ проводить обшуки у всіх ТЦК на Закарпатті
14:56  29 грудня
Вихованець київського футбольного клубу став гравцем "Ліверпуля"
29 грудня 2025, 22:44

Отримували від 2000 до 20 000 доларів: п’ятьом нардепам повідомили про підозри у справі про отримання хабарів за голосування

29 грудня 2025, 22:44
ілюстративне фото: з відкритих джерел
За даними правоохоронців, розмір хабаря становив від 2000 до 20 000 доларів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на НАБУ та САП.

Як зазначається, організована група, до складу якої входили народні депутати, могла бути створена до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Згідно з розподіленими ролями, частина учасників відповідала за контроль і координацію інших членів групи, інформувала щодо проєктів законів і постанов, а також змін, які потрібно підтримати або навпаки відхилити. Водночас інші мали дотримуватися вказівок, які надсилалися у спеціально створену групу в месенджері WhatsApp, розповіли правоохоронці.

"Сума визначалась "показником ефективності голосувань", який залежав від кількості підтриманих кожним конкретним парламентарем проєктів постанов та законів, а також їхньої присутності на пленарних засіданнях", – йдеться у повідомленні.

Розмір "винагороди" становив від 2000 до 20 000 доларів. Причому щонайменше із літа 2025 року розмір мінімальної "винагороди" зріс до 5000 доларів.

За даними слідства, депутати отримували "гонорари" щочетверга на початку наступного місяця як особисто, так і через інших учасників групи.

Як повідомлялось, в Україні викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили народні депутати. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.

Раніше повідомляли, що в офісі народного депутата Юрія Кісєля, який прослуховувало НАБУ, члени партії "Слуги народу" отримували конверти з грошима. Завдяки прослушці було зафіксовано конфіденційні контакти Кісєля з численними високопосадовцями, чутливими для Банкової.

Нардеп "Слуги народу" із Закарпаття отримав підозру у справі НАБУ та обшуків у Верховній Раді
29 грудня 2025, 15:59
Встиг просочиться закордон: НАБУ взялося за "важковаговика" української політики Юрія "Юзіка" Корявченкова
28 грудня 2025, 11:30
Підозри у справі НАБУ і САП уже отримали кілька нардепів від "Слуги народу"
28 грудня 2025, 09:43
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
РФ втрачає на війні у 6 разів більше військових, ніж Україна
29 грудня 2025, 23:13
У місті Добропілля на Донеччині, де точаться запеклі бої, залишаються близько 1000 жителів
29 грудня 2025, 22:55
Військовослужбовцям платитимуть утричі більше
29 грудня 2025, 22:13
Трамп прокоментував заяву президента РФ про атаку України на резиденцію Путіна
29 грудня 2025, 22:00
У Києві іномарка на смерть збила пенсіонерку
29 грудня 2025, 21:45
Жили під землею: на Донеччині евакуювали родину з двома дітьми з імпровізованого бліндажу
29 грудня 2025, 21:38
На Полтавщині судили чоловіка, який публікував у Telegram дані про місця розташування ТЦК
29 грудня 2025, 21:20
На Вінниччині суд призначив 12 років тюрми чоловіку, який застрелив односельця з мисливської рушниці
29 грудня 2025, 21:20
Ворог просунувся в районі Філії на Дніпропетровщині, – DeepState
29 грудня 2025, 21:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Валерій Пекар
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
