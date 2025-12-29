Отримували від 2000 до 20 000 доларів: п’ятьом нардепам повідомили про підозри у справі про отримання хабарів за голосування

ілюстративне фото: з відкритих джерел

За даними правоохоронців, розмір хабаря становив від 2000 до 20 000 доларів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на НАБУ та САП.

Як зазначається, організована група, до складу якої входили народні депутати, могла бути створена до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Згідно з розподіленими ролями, частина учасників відповідала за контроль і координацію інших членів групи, інформувала щодо проєктів законів і постанов, а також змін, які потрібно підтримати або навпаки відхилити. Водночас інші мали дотримуватися вказівок, які надсилалися у спеціально створену групу в месенджері WhatsApp, розповіли правоохоронці.

"Сума визначалась "показником ефективності голосувань", який залежав від кількості підтриманих кожним конкретним парламентарем проєктів постанов та законів, а також їхньої присутності на пленарних засіданнях", – йдеться у повідомленні.

Розмір "винагороди" становив від 2000 до 20 000 доларів. Причому щонайменше із літа 2025 року розмір мінімальної "винагороди" зріс до 5000 доларів.

За даними слідства, депутати отримували "гонорари" щочетверга на початку наступного місяця як особисто, так і через інших учасників групи.

Раніше повідомляли, що в офісі народного депутата Юрія Кісєля, який прослуховувало НАБУ, члени партії "Слуги народу" отримували конверти з грошима. Завдяки прослушці було зафіксовано конфіденційні контакти Кісєля з численними високопосадовцями, чутливими для Банкової.