Міндіч зробив заяву про плівки НАБУ та Зеленського

фото: zn.ua

Журналісти знайшли в Ізраїлі бізнесмена, фігуранта справи НАБУ і САП про корупцію в «Енергоатомі» Тимура Міндіча

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на розслідування видання "Українська правда".

Порушену проти нього справу Міндіч назвав "великим медійним кейсом". Також він заявив, що з нього "зробили винного", а записи на плівках, оприлюднених НАБУ, – "вирвані з контексту".

Також Міндіч підтвердив знайомство із Зеленським, але заявив, що вже давно не мав контактів із президентом.

"Давно. Давно. Це місяць тому. Давно. Ось це відповідь давно. Я з ним, на жаль, дуже рідко спілкуюся. Зараз взагалі не спілкуюсь. І за весь час президентства дуже рідко спілкувалися", – додав бізнесмен.

Нагадаємо, Тімур Міндіч – співвласник студії "Квартал-95" та один із найближчих друзів президента Зеленського. Його ім’я регулярно згадується в контексті енергетичної сфери, впливу на держуправління та останнім часом — у сфері виробництва дронів.

За словами джерел УП з оточення Міндіча, він – людина, з якою президент ще до повномасштабного вторгнення полюбляв "поговорити про життя". Після 2022 року Міндіч, за даними видання, не лише залишився в найближчому оточенні Зеленського, а навпаки, набув ще більшого статусу. Його нібито задокументували у квартирі за тією ж адресою, де 5 років тому святкували день народження президента.

Нагадаємо, в Україні вже протягом кількох тижнів триває обговорення скандалу, пов’язаного з розслідуванням НАБУ в компанії "Енергоатом".

Розслідування НАБУ в "Енергоатомі": що відомо

НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії.

Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату. Учасники сам механізм називали "шлагбаум": або ділишся маржею, або залишаєшся за зачиненими дверима. Відмова від "шлагбауму" автоматично виключала підприємство зі списку постачальників.