иллюстративное фото: из открытых источников

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу в отношении бывшего вице-премьер-министра Украины и еще пяти человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАБУ.

Правоохранительные органы не раскрыли имя о ком идет речь, однако, по информации издания "РБК-Украина", речь идет об Алексее Чернышове, проходящем подозреваемым в злоупотреблении служебным положением и участии в коррупционной схеме со строительством.

По данным следствия, один из столичных застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в столице под строительство жилищного комплекса. С этой целью он обратился к тогдашнему главе Министерства развития общин и территорий.

Известно, что министр вместе с госсекретарем Минрегиона, советником министра и директором государственного предприятия создали условия для передачи земельного участка этому ведомству. В дальнейшем предприятие незаконно заключило инвестиционные договоры с определенной застройщиком компанией.

Напомним, 19 ноября за бывшего вице-премьера Алексея Чернышова внесли залог в размере 51 млн гривен в рамках нового уголовного дела. Решение о мере пресечения рассматривалось в суде, где прокуратура настаивала на аресте и установлении залога в 55 млн грн, что соответствует части возможных незаконных доходов бывшего чиновника.

Следствие НАБУ и САП считает, что Чернышов получил неправомерные средства, часть из которых удалось подтвердить документально. Правоохранители отмечают, что сумма может быть больше, однако пока доказана лишь часть активов.

Чернышев уже фигурировал в предыдущем деле, по которому раньше вносили залог. Это дело является частью масштабной антикоррупционной операции НАБУ, в которой также арестованы другие чиновники, в частности советник Галущенко с залогом 126 млн грн. Следствие продолжает сбор доказательств и уточняет обстоятельства, которые могут иметь значение для уголовного производства.

В частности, экс-вицепремьеру инкриминируют посещение конспиративного места, где он получил более миллиона долларов наличными. Кабинет Министров уже инициировал санкции против организаторов схемы. После окончательного решения суда прокуратура пообещала обнародовать детали дальнейших процессуальных действий.