Українських чоловіків ставитимуть на військовий облік онлайн
Міністерство оборони України розпочало тестування онлайн-постановки на військовий облік у сервісі "Резерв+"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.
Як зазначається, частина громадян зможе стати на облік дистанційно – без візитів до ТЦК та паперових процедур.
До тестування запрошують українських чоловіків, які ще не перебувають на військовому обліку, якщо їм:
- у 2026 році виповнюється 17 років,
- від 25 до 59 років на момент подання заявки.
Чоловіки 18-24 років наразі не залучені до тестування.
Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка поки недоступна.
Як повідомлялось, уряд оновив правила організації харчування для громадян, які прибувають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації.
