Українських чоловіків ставитимуть на військовий облік онлайн

Міністерство оборони України розпочало тестування онлайн-постановки на військовий облік у сервісі "Резерв+"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Як зазначається, частина громадян зможе стати на облік дистанційно – без візитів до ТЦК та паперових процедур.

До тестування запрошують українських чоловіків, які ще не перебувають на військовому обліку, якщо їм:

у 2026 році виповнюється 17 років,

від 25 до 59 років на момент подання заявки.

Чоловіки 18-24 років наразі не залучені до тестування.

Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка поки недоступна.

