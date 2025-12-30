14:59  30 грудня
Росія знову атакувала портову інфраструктуру Одещини
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
12:55  30 грудня
На Житомирщині чоловік через ревнощі вирішив підірвати жінку
30 грудня 2025, 18:51

Українських чоловіків ставитимуть на військовий облік онлайн

30 грудня 2025, 18:51
фото: tsn.ua
Міністерство оборони України розпочало тестування онлайн-постановки на військовий облік у сервісі "Резерв+"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Як зазначається, частина громадян зможе стати на облік дистанційно – без візитів до ТЦК та паперових процедур.

До тестування запрошують українських чоловіків, які ще не перебувають на військовому обліку, якщо їм:

  • у 2026 році виповнюється 17 років,
  • від 25 до 59 років на момент подання заявки.

Чоловіки 18-24 років наразі не залучені до тестування.

Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка поки недоступна.

Як повідомлялось, уряд оновив правила організації харчування для громадян, які прибувають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації.

30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
07 серпня 2025
