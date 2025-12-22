В "Армія+" з’явились нові функції

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Відтепер у застосунку з'явилися посвідчення захисника та захисниці, які дозволяють підтвердити статус військовослужбовця через захищений QR-код під час перевірок, зокрема на блокпостах.

Крім того, розробники додали інформаційну стрічку "Пульс", де обіцяють надавати офіційні пояснення, поради та важливу інформацію для захисників.

Також було оновлено дизайн і навігацію сервісу.

Нагадаємо, із жовтня в застосунку "Армія+" можна подати рапорт на додаткову відпустку. Тривалість відпустки залежить від категорії заявника і може становити до 14 або 21 дня.