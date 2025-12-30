Украинских мужчин будут ставить на военный учет онлайн
Министерство обороны Украины приступило к тестированию онлайн-постановки на военный учет в сервисе "Резерв+"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Как отмечается, часть граждан сможет встать на учет дистанционно – без визитов в ТЦК и бумажные процедуры.
К тестированию приглашают украинских мужчин, которые еще не состоят на военном учете, если им:
- в 2026 году исполняется 17 лет,
- от 25 до 59 лет на момент подачи заявки.
Мужчины 18-24 лет не привлечены к тестированию.
Для женщин, подлежащих военному учету по специальности, онлайн-постановка пока недоступна.
