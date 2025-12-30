Украинских мужчин будут ставить на военный учет онлайн

фото: tsn.ua

Министерство обороны Украины приступило к тестированию онлайн-постановки на военный учет в сервисе "Резерв+"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как отмечается, часть граждан сможет встать на учет дистанционно – без визитов в ТЦК и бумажные процедуры.

К тестированию приглашают украинских мужчин, которые еще не состоят на военном учете, если им:

в 2026 году исполняется 17 лет,

от 25 до 59 лет на момент подачи заявки.

Мужчины 18-24 лет не привлечены к тестированию.

Для женщин, подлежащих военному учету по специальности, онлайн-постановка пока недоступна.

