14:59  30 декабря
Россия снова атаковала портовую инфраструктуру Одесщины
13:22  30 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
12:55  30 декабря
На Житомирщине мужчина из-за ревности решил взорвать женщину
30 декабря 2025, 18:51

Украинских мужчин будут ставить на военный учет онлайн

30 декабря 2025, 18:51
фото: tsn.ua
Министерство обороны Украины приступило к тестированию онлайн-постановки на военный учет в сервисе "Резерв+"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как отмечается, часть граждан сможет встать на учет дистанционно – без визитов в ТЦК и бумажные процедуры.

К тестированию приглашают украинских мужчин, которые еще не состоят на военном учете, если им:

  • в 2026 году исполняется 17 лет,
  • от 25 до 59 лет на момент подачи заявки.

Мужчины 18-24 лет не привлечены к тестированию.

Для женщин, подлежащих военному учету по специальности, онлайн-постановка пока недоступна.

Как сообщалось, правительство обновило правила организации питания для граждан, прибывающих в территориальные центры комплектования и социальной поддержки во время мобилизации.

военный учет Резерв+ Минобороны сервис
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Зеленский определился с новым руководителем Офиса президента
30 декабря 2025, 18:53
Цены на свинину в Украине резко выросли: сколько теперь стоит килограмм
30 декабря 2025, 18:30
В Винницкой области руководителю Службы восстановления инфраструктуры сообщили о подозрении в растрате 1,6 млн грн
30 декабря 2025, 18:29
Кабмин обновил питание мобилизованных: как теперь будут кормить граждан
30 декабря 2025, 18:13
Дело о взятках за голосование: суд избирает меру пресечения нардепу от "Слуги народа"
30 декабря 2025, 17:55
Из оккупированной Херсонщины спасли еще одну группу детей: дети от 4 лет
30 декабря 2025, 17:55
Как выбрать провайдера для домашнего интернета в Крюковщине
30 декабря 2025, 17:25
Новый год украинцы встретят с отключениями света
30 декабря 2025, 16:16
В Киевской области загорелся жилой дом: погибла женщина
30 декабря 2025, 15:55
07 августа 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
