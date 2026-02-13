20:50  13 лютого
Як будуть вимикати світло 14 лютого
20:05  13 лютого
У Львові затримали чоловіка, якого шукає Інтерпол
17:09  13 лютого
На вихідних в Україні потепліє до +10 градусів
13 лютого 2026, 20:05

У Львові затримали чоловіка, якого шукає Інтерпол

13 лютого 2026, 20:05
Фото: Нацполіція
У Львові правоохоронці затримали чоловіка, який був у міжнародному розшуку. З'ясувалось, що це громадянин Азербайджану

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

27-річний іноземець був викритий у хуліганстві на території Азербайджану. Для того щоб уникнути покарання, він вирішив втекти до України. Тут він переховувався від правоохороних оранів, через що його внесли в базу даних Інтерполу.

"12 лютого працівники Управління міграційної поліції спільно з працівниками сектору міжнародного поліцейського співробітництва поліції Львівщини встановили місце знаходження зловмисника та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомили в поліції.

Зараз іноземця помістили в ізолятор. Найближчим часом його екстрадують до держави-ініціатора розшуку.

Нагадаємо, раніше у Харкові чоловік напав з ножем на працівників ТЦК та СП під час перевірки документів. Військовослужбовці отримали поранення голови і тулуба. Зловмисника затримали.

13 лютого 2026
07 серпня 2025
