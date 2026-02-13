На Київщині потяг на смерть збив жінку

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Про трагедію поліцейським повідомив черговий станції. Жінка переходила залізничні колії у невстановленому місці. Коли машиніст потягу побачив її, він застосував сигнал та екстрене гальмування. На жаль, уникнути трагедії не вдалось. 23-річна потерпіла загинула на місці. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Поліція Київщини закликає громадян бути уважними поблизу залізничних колій та користуватися лише спеціально облаштованими переходами, пам’ятаючи, що нехтування правилами безпеки може коштувати життя", - закликають в поліції.

Нагадаємо, що на Львівщині пасажирський потяг на смерть збив жінку. Вона переходила колії в межах залізничного переїзду та потрапила під колеса пасажирського електропотяга. Від отриманих травм 47-річна жінка померла на місці.