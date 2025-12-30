Фото: ілюстративне

Кабінет Міністрів України оновив правила організації харчування для громадян, які прибувають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні уряду за пропозицією Міністерства оборони.

Згідно з новими нормами, громадян, які проходять етапи мобілізації, забезпечуватимуть харчуванням за рахунок державного бюджету. При цьому використання продуктів відбуватиметься відповідно до Каталогу продуктів харчування, який застосовується у Збройних Силах України.

Оновлення правил передбачає більш чітку організацію процесу забезпечення людей на стадії підготовки до відправлення у війська. Це стосується періоду від прибуття до ТЦК та СП до моменту внесення громадян до списків військових частин.

Міністерство оборони зазначає, що зміни допоможуть підвищити ефективність мобілізаційних заходів та забезпечити комфортніші умови для громадян, які беруть участь у процесі комплектування Збройних Сил України.

