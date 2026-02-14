20:50  13 лютого
14 лютого 2026, 00:35

Співачка Аліна Гросу зізналась, чому приховувала стать дитини від Ірини Білик

14 лютого 2026, 00:35
Фото з відкритих джерел
Співачка Аліна Гросу розповіла, як вона дізналась про вагітність. Як виявилось, спочатку артистка подумала, що в неї щось зі здоров'ям

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Аліни Гросу, через постійний стрес її організм почав давати збої. Тому спочатку вона подумала, що вона захворіла. Проте згодом виявилось, що вона все ж вагітна.

Також співачка зізналась, що спочатку приховувала стать малюка від співачки Ірини Білик, яка є її хрещеною мамою.

"А ще ми приховували це і від Ірочки Білик, бо вона мені сказала, що буде дівчинка і вона ніколи не помиляється. А я як дізналась, що наша манюнічка - синочок, засоромилась їй сказати, що вона помилилась", - каже Гросу.

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу розсекретила стать первістка у музичному кліпі. Вона та її коханий чекають на хлопчика. При цьому артистка наразі приховує ім'я та обличчя свого чоловіка.

