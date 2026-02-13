На вихідних в Україні потепліє до +10 градусів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У суботу, 14 лютого, в Україні очікуються дощі. Загалом переважатиме хмарна та волога погода

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

За її словами, температура повітря в суботу буде трохи вище "нуля", на півдні очікується до +10 градусів.

"Потепління приведе з собою не аж так милі явища, як танення снігу та льоду, зсуви снігових масивів із дахів, водоспади з карнизів, бурульки, калюжі з льодяними прихованими острівцями, у горах небезпека лавин", – йдеться у повідомленні.

У Києві завтра очікується близько +3 градусів.

"У неділю в Україні – чергова зміна погоди! До нас прямуватиме молодий активний циклон. Із 15-го лютого передбачається мокрий сніг, налипання мокрого снігу, опади досягатимуть значень сильних, пориви вітру – до штормових, хуртовини, на півдні та сході України - сильні дощі", – підсумувала Н.Діденко.

