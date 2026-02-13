18:29  13 лютого
На Київщині затримали наркоторговця, який постачав кокаїн блогерам та клієнтам із шоу-бізнесу
17:09  13 лютого
На вихідних в Україні потепліє до +10 градусів
14:15  13 лютого
Росіяни вдарили по дитячій лікарні в Сумах
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2026, 17:09

На вихідних в Україні потепліє до +10 градусів

13 лютого 2026, 17:09
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У суботу, 14 лютого, в Україні очікуються дощі. Загалом переважатиме хмарна та волога погода

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

За її словами, температура повітря в суботу буде трохи вище "нуля", на півдні очікується до +10 градусів.

"Потепління приведе з собою не аж так милі явища, як танення снігу та льоду, зсуви снігових масивів із дахів, водоспади з карнизів, бурульки, калюжі з льодяними прихованими острівцями, у горах небезпека лавин", – йдеться у повідомленні.

У Києві завтра очікується близько +3 градусів.

"У неділю в Україні – чергова зміна погоди! До нас прямуватиме молодий активний циклон. Із 15-го лютого передбачається мокрий сніг, налипання мокрого снігу, опади досягатимуть значень сильних, пориви вітру – до штормових, хуртовини, на півдні та сході України - сильні дощі", – підсумувала Н.Діденко.

Як повідомлялось, 13 лютого в Україні буде хмарно, вогко і туманно. Найбільша ймовірність дощів очікується завтра на півдні, у східній частині та в західних областях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода прогноз Синоптики зима потепління
В Україні завтра потеплішає до +15 градусів
12 лютого 2026, 15:35
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
11 лютого 2026, 14:50
Зима в Україні: понад 1,6 тис. людей постраждали від обморожень та переохолодження
09 лютого 2026, 11:26
Всі новини »
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
На Київщині затримали наркоторговця, який постачав кокаїн блогерам та клієнтам із шоу-бізнесу
13 лютого 2026, 18:29
Декому з українців стало простіше отримати відстрочку
13 лютого 2026, 18:05
У ЗСУ показали, як ефектно атакували підстанцію та аеродром ворога
13 лютого 2026, 16:45
Як можна обирати очільником олімпійського руху людину з тоталітарної країни
13 лютого 2026, 16:33
"Зникли" понад 120 мільйонів: НАБУ викрило розкрадання на відновленні Харкова
13 лютого 2026, 16:15
13 500 євро з людини: на Буковині затримали організаторів нелегального виїзду чоловіків за кордон
13 лютого 2026, 15:55
Надзвичайна ситуація у Києво-Печерській лаврі: підтоплено фондосховища музею
13 лютого 2026, 15:37
Стало відомо, де та коли може відбутися наступний раунд мирних переговорів
13 лютого 2026, 15:18
Працівники київського депо зливали дизель із тепловозів: до 2000 літрів за ніч
13 лютого 2026, 14:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »