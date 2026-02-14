20:50  13 лютого
Як будуть вимикати світло 14 лютого
20:05  13 лютого
У Львові затримали чоловіка, якого шукає Інтерпол
17:09  13 лютого
На вихідних в Україні потепліє до +10 градусів
UA | RU
UA | RU
14 лютого 2026, 01:35

Зірка Дизель-щоу Євген Сморигін зізнався, чому розлучився з першою дружиною-росіянкою

14 лютого 2026, 01:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Зірка "Дизель Студіо", актор та гуморист Євген Сморигін згадав свій перший шлюб із росіянкою та як дружина кинула його через переїзд до Києва. Ті стосунки тривали три роки

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Актор пригадує, що розлучився з першою дружиною він не на позитивній ноті. Його дружина була з Москви, а його запросили їхати до Києва. На пропозицію переїхати в Україну вона відмовила, і заявила, що розлюбила його.

"Я переїхав до Києва. У мене був період такий, недобрий, скажімо так. Я б не хотів пережити те, що я переживав у той період. Це коли в тебе просто горе. Уві сні ти бачиш, як ви щасливі, а потім прокидаєшся, і в тебе горе до вечора. Скоріш за все, це була така велика залежність", - ділиться артист.

Нагадаємо, що зараз актор Євген Сморигін живе в Києві. Він одружений на коханій Лідії. Разом вони виховують трьох дітей – Олексія, Єлизавету та Олександра.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
"Люди, не ведіться": актор Тарас Цимбалюк попередив, що роблять аферисти від його імені
13 лютого 2026, 01:35
Співачка Аліна Грозу розсекретила стать первістка: хто народиться в артистки
13 лютого 2026, 00:55
Співачка Надя Дорофєєва переносить концерти через стан здоров'я
11 лютого 2026, 01:35
Всі новини »
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
Депутат Жан Беленюк залишився без опалення
14 лютого 2026, 01:55
Зірка Холостяка Анастасія Половінкіна розсекретила свій роман з відомим співаком
14 лютого 2026, 00:55
Співачка Аліна Гросу зізналась, чому приховувала стать дитини від Ірини Білик
14 лютого 2026, 00:35
До 400 гривень за квітку і дорожче: скільки в Києві коштують букети на День закоханих
13 лютого 2026, 23:55
Мама востаннє бачила їх ще немовлятами: з окупованої Херсонщини врятували ще одну групу дітей
13 лютого 2026, 23:35
Зеленський назвав найбільший компроміс, на який може піти Україна в переговорах із РФ
13 лютого 2026, 23:04
На Київщині потяг на смерть збив жінку
13 лютого 2026, 22:55
У Чернігівській області жінка народила вдома двійню
13 лютого 2026, 22:45
На Буковині отримав підозру чоловік, який викрав 13-річну дівчинку: що йому загрожує
13 лютого 2026, 22:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »