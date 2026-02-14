Зірка Дизель-щоу Євген Сморигін зізнався, чому розлучився з першою дружиною-росіянкою

Фото з відкритих джерел

Зірка "Дизель Студіо", актор та гуморист Євген Сморигін згадав свій перший шлюб із росіянкою та як дружина кинула його через переїзд до Києва. Ті стосунки тривали три роки

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Актор пригадує, що розлучився з першою дружиною він не на позитивній ноті. Його дружина була з Москви, а його запросили їхати до Києва. На пропозицію переїхати в Україну вона відмовила, і заявила, що розлюбила його.

"Я переїхав до Києва. У мене був період такий, недобрий, скажімо так. Я б не хотів пережити те, що я переживав у той період. Це коли в тебе просто горе. Уві сні ти бачиш, як ви щасливі, а потім прокидаєшся, і в тебе горе до вечора. Скоріш за все, це була така велика залежність", - ділиться артист.

Нагадаємо, що зараз актор Євген Сморигін живе в Києві. Він одружений на коханій Лідії. Разом вони виховують трьох дітей – Олексія, Єлизавету та Олександра.