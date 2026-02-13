20:50  13 лютого
Як будуть вимикати світло 14 лютого
20:05  13 лютого
У Львові затримали чоловіка, якого шукає Інтерпол
17:09  13 лютого
На вихідних в Україні потепліє до +10 градусів
13 лютого 2026, 22:40

На Буковині отримав підозру чоловік, який викрав 13-річну дівчинку: що йому загрожує

13 лютого 2026, 22:40
Фото: Нацполіція
Правоохоронці знайшли 13-річну дівчинку. яку шукали на Буковині, та повернули її до рідних. Тепер повідомили про підозру чоловіку, який викрав дитину

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Як розповіли правоохоронці, 37-річний чоловік заманив дівчинку в авто, пообіцявши просто її підвезти. Проте потім він вивіз її до одного з населених пунктів Чернівецькому районі. Там, у помешканні родичів, де тимчасово ніхто не проживає, він утримував дитину проти її волі.

Також поліцейські з'ясували, що в автомобілі чоловік викрав телефон та особисті речі дівчинки та викинув із машини.

"Співробітники слідчого управління поліції Буковини за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні двох кримінальних правопорушень. Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Також поліція вже звернулась до суду із клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу - тримання під вартою, без можливості внесення застави.

Варто зазначити, що ч. 3 ст. 146 КК України карає за викрадення/позбавлення волі організованою групою або з тяжкими наслідками (5–10 років позбавлення волі). Ч. 4 ст. 185 КК України передбачає відповідальність за крадіжку в умовах воєнного стану, що карається 5–8 роками позбавлення волі. Сукупність цих статей тягне суворе покарання.

Нагадаємо, 10 лютого на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що 13-річна жителька обласного центру не повернулася додому з навчального закладу. Згодом правоохоронці встановили місцезнаходження дівчини та затримали чоловіка, який її викрав, у процесуальному порядку.

13 лютого 2026
