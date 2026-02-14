Фото з відкритих джерел

Депутат Жан Беленюк залишився без опалення в квартирі. Як виявилось, в його будинку в Печерському районі Києва сталась аварія

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Як пояснив Жан Беленюк, в його будинку почали лопатися труби. Опалення відключили, а ремонт можливо зробити лише після завершення сезону.

"У мене будинок старий, неідеальна система опалення, вона непридатна в цьому сезоні до оновлення", - каже депутат.

За його словами, в його квартирі дуже холодно. Тому зараз він тимчасово виїхав за місто. Тепер депутат живе у мами в приватному будинку.

