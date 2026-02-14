Депутат Жан Беленюк залишився без опалення
Депутат Жан Беленюк залишився без опалення в квартирі. Як виявилось, в його будинку в Печерському районі Києва сталась аварія
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
Як пояснив Жан Беленюк, в його будинку почали лопатися труби. Опалення відключили, а ремонт можливо зробити лише після завершення сезону.
"У мене будинок старий, неідеальна система опалення, вона непридатна в цьому сезоні до оновлення", - каже депутат.
За його словами, в його квартирі дуже холодно. Тому зараз він тимчасово виїхав за місто. Тепер депутат живе у мами в приватному будинку.
Нагадаємо, раніше акторка Олена Кравець розповідала, що в їхньому будинку зникнення електрики означає також відсутність тепла та води. За словами артистки, вона накривала дітей трьома ковдрами.
