Зірка Холостяка Анастасія Половінкіна розсекретила свій роман з відомим співаком
Виявилось, що фіналістка Холостяка Анастасія Половінкіна після шоу уже знайшла кохання. Її обранцем виявився відомий співак
Про це вона розповіла в Instagram, передає RegioNews.
Анастасія не розповіла поки що деталі прихильникам. Вона лише написала: "Тепер офіційно", і опублікувала фото з обранцем. На фотографії можна побачити зірку Холостяка в обіймах українського співака Віталія Островського (OSTROVSKYI).
Нагадаємо, раніше герой "Холостяка" Тарас Цимбалюк відверто розповів, як насправді відбувались зйомки шоу. За його словами, він радився з продюсерами, бо йому було все одно, хто з дівчат піде з проєкту перед фіналом.
Анастасія Половінкіна згодом зізнавалась, чи був у неї все ж інтим на шоу з актором.
"Люди, не ведіться": актор Тарас Цимбалюк попередив, що роблять аферисти від його іменіВсі новини »
13 лютого 2026, 01:35Співачка Аліна Грозу розсекретила стать первістка: хто народиться в артистки
13 лютого 2026, 00:55Співачка Надя Дорофєєва переносить концерти через стан здоров'я
11 лютого 2026, 01:35
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
Співачка Аліна Гросу зізналась, чому приховувала стать дитини від Ірини Білик
14 лютого 2026, 00:35До 400 гривень за квітку і дорожче: скільки в Києві коштують букети на День закоханих
13 лютого 2026, 23:55Мама востаннє бачила їх ще немовлятами: з окупованої Херсонщини врятували ще одну групу дітей
13 лютого 2026, 23:35Зеленський назвав найбільший компроміс, на який може піти Україна в переговорах із РФ
13 лютого 2026, 23:04На Київщині потяг на смерть збив жінку
13 лютого 2026, 22:55У Чернігівській області жінка народила вдома двійню
13 лютого 2026, 22:45На Буковині отримав підозру чоловік, який викрав 13-річну дівчинку: що йому загрожує
13 лютого 2026, 22:40За рік на укриття в школах витралили понад 4 мільярди
13 лютого 2026, 22:28У Харкові чоловік розбещував 4-річну падчерку
13 лютого 2026, 22:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі блоги »