Зірка Холостяка Анастасія Половінкіна розсекретила свій роман з відомим співаком

Виявилось, що фіналістка Холостяка Анастасія Половінкіна після шоу уже знайшла кохання. Її обранцем виявився відомий співак

Про це вона розповіла в Instagram, передає RegioNews.

Анастасія не розповіла поки що деталі прихильникам. Вона лише написала: "Тепер офіційно", і опублікувала фото з обранцем. На фотографії можна побачити зірку Холостяка в обіймах українського співака Віталія Островського (OSTROVSKYI).

Нагадаємо, раніше герой "Холостяка" Тарас Цимбалюк відверто розповів, як насправді відбувались зйомки шоу. За його словами, він радився з продюсерами, бо йому було все одно, хто з дівчат піде з проєкту перед фіналом.

Анастасія Половінкіна згодом зізнавалась, чи був у неї все ж інтим на шоу з актором.