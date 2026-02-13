20:50  13 лютого
13 лютого 2026, 23:35

Мама востаннє бачила їх ще немовлятами: з окупованої Херсонщини врятували ще одну групу дітей

13 лютого 2026, 23:35
Фото з відкритих джерел
Ще трьох дітей повернули на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонщини та АР Крим. Серед них два хлопчики та дівчинка віком від 4 до 7 років

Про це повідомив голова Херсонської ОВА, передає RegioNews.

За словами Олександра Прокудіна, у межах ініціативи Bring Kids Back UA повернули ще одну групу дітей з окупації. Серед них семирічний хлопчик, який знаходився в Херсонському будинку дитини, звідки росіяни його депортували під час окупації міста. Весь час його мати боролась за його повернення.

Схожа історія в чотирирічного хлопчика та його шестирічної сестри. Їх також викрали окупанти. Вони не бачились з мамою чотири роки. Фактично жінка бачила їх ще немовлятами.

"На даний час діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу перебуваючи разом зі своїми батьками", - каже голова ОВА.

Нагадаємо, раніше Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з окупованих територій. Серед врятованих дитина з інвалідністю, яка жила в окупації без потрібного лікування та ліків роками.

діти Херсонська область окупація
