Військовослужбовцям платитимуть утричі більше
Нові контракти для військовослужбовців, які розробляє Міністерство оборони спільно із Генеральним штабом, передбачають збільшення грошового забезпечення у 3 рази
Як передає RegioNews, про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив в інтерв’ю 24 каналу.
"Військовослужбовець буде отримувати грошове забезпечення, яке щонайменше в 3 рази більше, ніж на сьогодні. При цьому будуть зберігатися премії та інші додаткові виплати. Довго йшли до цього контракту", – сказав він.
Також Сирський додав, що нові контракти матимуть конкретні терміни служби.
За словами головнокомандувача ЗСУ, робота над документом ще триває, однак перебуває на завершальній стадії і знаходиться під особистим контролем Президента.
Як повідомлялось, ветеранам російсько-української війни підвищать зарплату до 16 000 грн за суспільно корисні роботи.