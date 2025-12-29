Військовослужбовцям платитимуть утричі більше

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Нові контракти для військовослужбовців, які розробляє Міністерство оборони спільно із Генеральним штабом, передбачають збільшення грошового забезпечення у 3 рази

Як передає RegioNews, про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив в інтерв’ю 24 каналу.

"Військовослужбовець буде отримувати грошове забезпечення, яке щонайменше в 3 рази більше, ніж на сьогодні. При цьому будуть зберігатися премії та інші додаткові виплати. Довго йшли до цього контракту", – сказав він.

Також Сирський додав, що нові контракти матимуть конкретні терміни служби.

За словами головнокомандувача ЗСУ, робота над документом ще триває, однак перебуває на завершальній стадії і знаходиться під особистим контролем Президента.

