20:50  13 лютого
Як будуть вимикати світло 14 лютого
20:05  13 лютого
У Львові затримали чоловіка, якого шукає Інтерпол
17:09  13 лютого
На вихідних в Україні потепліє до +10 градусів
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2026, 23:55

До 400 гривень за квітку і дорожче: скільки в Києві коштують букети на День закоханих

13 лютого 2026, 23:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Журналісти перевірили ціни на квіти в столиці. Стало відомо, які букети на 14 лютого в Києві найдорожчі

Про це повідомляє "Новини.LIVE", передає RegioNews.

У столичних магазинах ціновий діапазон на квіти широкий. Найдорожчими будуть букети, в яких є екзотичні квіти. Також на ціну впливає об'єм та пакування. В середньому ціни цьогоріч такі:

  • тюльпани — по 70 грн за шт;
  • 🧡готові невеликі букети — від 650 до 1300 грн;
  • 🧡композиції в кошиках — від 650 до 3,5 тис. грн;
  • 🧡великі букети — від 2700 до 4000 грн;
  • 🧡преміальні композиції з екзотичними квітами — понад 5,5 тис. грн;
  • 🧡окремі екзотичні квіти — близько 400 грн за шт.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни День Святого Валентина квіти
Майже 700 гривень: ціни на каву в Україні стають космічними
10 лютого 2026, 23:35
Помідори в Україні знову зростають в ціні: що відбувається на ринку
09 лютого 2026, 22:40
Ціни на огірки зростають: скільки буде ще тривати подорожчання
09 лютого 2026, 22:20
Всі новини »
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
Зірка Холостяка Анастасія Половінкіна розсекретила свій роман з відомим співаком
14 лютого 2026, 00:55
Співачка Аліна Гросу зізналась, чому приховувала стать дитини від Ірини Білик
14 лютого 2026, 00:35
Мама востаннє бачила їх ще немовлятами: з окупованої Херсонщини врятували ще одну групу дітей
13 лютого 2026, 23:35
Зеленський назвав найбільший компроміс, на який може піти Україна в переговорах із РФ
13 лютого 2026, 23:04
На Київщині потяг на смерть збив жінку
13 лютого 2026, 22:55
У Чернігівській області жінка народила вдома двійню
13 лютого 2026, 22:45
На Буковині отримав підозру чоловік, який викрав 13-річну дівчинку: що йому загрожує
13 лютого 2026, 22:40
За рік на укриття в школах витралили понад 4 мільярди
13 лютого 2026, 22:28
У Харкові чоловік розбещував 4-річну падчерку
13 лютого 2026, 22:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »