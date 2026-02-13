До 400 гривень за квітку і дорожче: скільки в Києві коштують букети на День закоханих
Журналісти перевірили ціни на квіти в столиці. Стало відомо, які букети на 14 лютого в Києві найдорожчі
Про це повідомляє "Новини.LIVE", передає RegioNews.
У столичних магазинах ціновий діапазон на квіти широкий. Найдорожчими будуть букети, в яких є екзотичні квіти. Також на ціну впливає об'єм та пакування. В середньому ціни цьогоріч такі:
- тюльпани — по 70 грн за шт;
- готові невеликі букети — від 650 до 1300 грн;
- композиції в кошиках — від 650 до 3,5 тис. грн;
- великі букети — від 2700 до 4000 грн;
- преміальні композиції з екзотичними квітами — понад 5,5 тис. грн;
- окремі екзотичні квіти — близько 400 грн за шт.
Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.
