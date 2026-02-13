20:50  13 лютого
13 лютого 2026, 22:45

У Чернігівській області жінка народила вдома двійню

13 лютого 2026, 22:45
ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Чернігівщині жінка народила вдома двійню. Одного хлопчика прийняли рідні, іншого – медики швидкої допомоги

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на hromadske.

За словами завідувачки акушерського обсерваційного відділення пологового будинку Юлії Черкас, виклик надійшов 12 лютого близько полудня, і на місце виїхала бригада Чернігівської станції екстреної медичної допомоги. Їхати довелось приблизно 50 хвилин.

Як розповіла Юлія Черкас, першого хлопчика родичі прийняли самостійно – він народився о 12:10. Відтак о 13:15, уже в присутності медиків, народилося друге немовля.

Наразі жінка перебуває у стабільному стані, з немовлятами також усе гаразд.

Як повідомлялось, на Чернігівщині під час пожежі загинуло подружжя та їхній син. Трагедія сталась 9 лютого.

