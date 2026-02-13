20:50  13 лютого
Як будуть вимикати світло 14 лютого
20:05  13 лютого
У Львові затримали чоловіка, якого шукає Інтерпол
17:09  13 лютого
На вихідних в Україні потепліє до +10 градусів
13 лютого 2026, 20:50

Як будуть вимикати світло 14 лютого

13 лютого 2026, 20:50
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У суботу, 14 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Як зазначається, головна причина запровадження заходів обмеження – це наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що росіяни суттєво пошкодили об’єкти ДТЕК у різних регіонах України. Загалом з початку повномасштабного вторгнення об’єкти ДТЕК були атаковані понад 220 разів.

13 лютого 2026
07 серпня 2025
