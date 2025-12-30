14:59  30 грудня
Росія знову атакувала портову інфраструктуру Одещини
30 грудня 2025, 14:19

Одна з найбільших бізнес асоціацій в Україні виступила проти ідеї Кабміну про ПДВ для ФОП від 1 млн грн

30 грудня 2025, 14:19
фото: 24tv.ua
Спілка українських підприємців виступає проти запровадження обов’язкової реєстрації платником ПДВ для платників єдиного податку з оборотом від 1 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку організації у Фейсбуці.

"Запропоновані зміни є передчасними, економічно необґрунтованими та створюють надмірні ризики для мікро- та малого бізнесу в умовах війни. Їх реалізація не призведе до очікуваного зростання бюджетних надходжень, натомість – погіршить умови ведення бізнесу, стимулюватиме згортання діяльності та ще більшу тінізацію економіки", – зазначають у Спілці.

За оцінками Міністерства фінансів України, під дію нових правил потрапить близько 660 тисяч суб’єктів господарювання, переважно мікро- та малих підприємців. Для значної частини з них адміністрування ПДВ означатиме непропорційне зростання витрат на бухгалтерський облік, комплаєнс та взаємодію з фіскальними органами. Реальні втрати мікробізнесу від запровадження ПДВ перевищують очікуваний фіскальний ефект щонайменше у 1,5 раза, що робить ініціативу економічно не доцільною.

У Спілці зазначили, що діюча система адміністрування ПДВ залишається складною та ризикованою, про що зазначало НАЗК у своєму звіті у 2023 році. Результати аудиту системи зупинення реєстрації податкових накладних, проведеного на виконання Указу Президента України №21/2024, залишаються непублічними, що підриває довіру бізнесу до будь-якого розширення ПДВ-обов’язків.

Зазначимо, Спілка українських підприємців (СУП) – це найбільша незалежна бізнес-спільнота України, що об’єднує 1300 компаній малого, середнього та великого бізнесу з усіх регіонів країни.

Нагадаємо, Міністерство фінансів 18 грудня оприлюднило законопроєкт, який передбачає обов'язкову сплату податку на додану вартість (ПДВ) для малих підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування.

