Як вимикатимуть світло в Україні 30 грудня
У вівторок, 30 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.
"Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", – йдеться у повідомленні.
У компанії зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінитись.
"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали в Укренерго.
