18:29  29 грудня
Арктичне повітря накриє Україну. Стовпчики термометрів опустяться до -14 градусів
15:44  29 грудня
СБУ проводить обшуки у всіх ТЦК на Закарпатті
14:56  29 грудня
Вихованець київського футбольного клубу став гравцем "Ліверпуля"
29 грудня 2025, 18:49

Як вимикатимуть світло в Україні 30 грудня

29 грудня 2025, 18:49
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У вівторок, 30 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

"Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали в Укренерго.

Як повідомлялось, в Україні викрили схему незаконного заволодіння електроенергією на 168 млн грн. У справі фігурує і Укренерго.

29 грудня 2025
На подвір’ї приватного будинку Черніговщини знайшли бойову частину ракети
29 грудня 2025, 20:20
"Я був би щасливий": шеф-кухар Євген Клопотенко здивував ставленням до зради коханої
29 грудня 2025, 19:30
На Прикарпатті сильний сніг залишив 7 сіл відрізаними: рятувальники евакуюють людей
29 грудня 2025, 19:20
Трамп провів телефонну розмову з Путіним щодо України: Білий дім розкрив перші деталі
29 грудня 2025, 18:47
РФ атакувала два райони Дніпропетровщини: 2 постраждалих, зруйновано 11 будинків
29 грудня 2025, 18:35
Арктичне повітря накриє Україну. Стовпчики термометрів опустяться до -14 градусів
29 грудня 2025, 18:29
Зеленський відреагував на заяви РФ про "удар по резиденції": що сказав президент
29 грудня 2025, 18:20
Зеленський, Залужний, Буданов: названо трійку найбільш рейтингових кандидатів у президенти
29 грудня 2025, 18:07
На Закарпатті родина з 6 дітьми ледь не загинула у власному будинку
29 грудня 2025, 17:55
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Всі публікації »
