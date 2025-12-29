Як вимикатимуть світло в Україні 30 грудня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 30 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

"Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали в Укренерго.

Як повідомлялось, в Україні викрили схему незаконного заволодіння електроенергією на 168 млн грн. У справі фігурує і Укренерго.