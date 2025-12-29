У Міненерго розповіли про стан енергосистеми після вихідних

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Упродовж минулого тижня ворог щодня атакував об’єкти енергетичної інфраструктури України. Попри постійні атаки, ситуація в енергосистемі залишається складною, але контрольованою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на брифінг заступника Міністра енергетики України Миколи Колісника про стан енергосистеми 29 грудня.

"Енергосистема зазнала однієї масованої та понад 43 прицільних атак, зафіксовано близько 118 пошкоджень мереж. Чотири рази росія атакувала об’єкти групи "Нафтогаз", зокрема Херсонську ТЕЦ, яка є єдиним джерелом тепла для міста. Триває ліквідація наслідків, одній працівниці ТЕЦ надається медична допомога", – зазначив він.

За словами Колісника, енергосистема України є цілісною та продовжує працювати синхронно з енергосистемою континентальної Європи. Для балансування активно використовується імпорт електроенергії, а також застосовуються заходи з обмеження споживання.

Також він додав, що аварійні бригади, технічні служби та профільні підрозділи працюють у посиленому режимі.

Як повідомлялось, зима 2025/26 років буде найважчою за увесь час повномасштабного вторгнення. Споживачі можуть залишатися по 15-20 годин без електропостачання.