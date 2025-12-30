14:59  30 декабря
Россия снова атаковала портовую инфраструктуру Одесщины
13:22  30 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
12:55  30 декабря
На Житомирщине мужчина из-за ревности решил взорвать женщину
30 декабря 2025, 14:19

Одна из крупнейших бизнес ассоциаций в Украине выступила против идеи Кабмина о НДС для ФЛП от 1 млн грн

30 декабря 2025, 14:19
фото: 24tv.ua
Союз украинских предпринимателей выступает против введения обязательной регистрации плательщиком НДС для плательщиков единого налога с оборотом от 1 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу организации в Facebook.

"Предложенные изменения являются преждевременными, экономически необоснованными и создают чрезмерные риски для микро- и малого бизнеса в условиях войны. Их реализация не приведет к ожидаемому росту бюджетных поступлений, зато ухудшит условия ведения бизнеса, будет стимулировать сворачивание деятельности и еще большую тенизацию экономики", – отмечают в Союзе.

По оценкам Министерства финансов Украины, под действие новых правил попадет около 660 тысяч хозяйствующих субъектов, преимущественно микро- и малых предпринимателей. Для большинства из них администрирование НДС будет означать непропорциональный рост расходов на бухгалтерский учет, комплаенс и взаимодействие с фискальными органами. Реальные потери микробизнеса от введения НДС превышают ожидаемый фискальный эффект не менее чем в 1,5 раза, что делает инициативу экономически нецелесообразной.

В Союзе отметили, что действующая система администрирования НДС остается сложной и рискованной, о чем отмечало НАПК в своем отчете в 2023 году. Результаты аудита системы остановки регистрации налоговых накладных, проведенного во исполнение Указа Президента Украины №21/2024, остаются непубличными, что подрывает доверие бизнеса к любому расширению НДС-обязанностей.

Отметим, Союз украинских предпринимателей (СУП) – это крупнейшее независимое бизнес-сообщество Украины, объединяющее 1300 компаний малого, среднего и крупного бизнеса из всех регионов страны.

Напомним, Министерство финансов 18 декабря обнародовало законопроект, предусматривающий обязательную уплату налога на добавленную стоимость (НДС) для малых предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения.

29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
