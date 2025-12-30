Одна из крупнейших бизнес ассоциаций в Украине выступила против идеи Кабмина о НДС для ФЛП от 1 млн грн

фото: 24tv.ua

Союз украинских предпринимателей выступает против введения обязательной регистрации плательщиком НДС для плательщиков единого налога с оборотом от 1 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу организации в Facebook.

"Предложенные изменения являются преждевременными, экономически необоснованными и создают чрезмерные риски для микро- и малого бизнеса в условиях войны. Их реализация не приведет к ожидаемому росту бюджетных поступлений, зато ухудшит условия ведения бизнеса, будет стимулировать сворачивание деятельности и еще большую тенизацию экономики", – отмечают в Союзе.

По оценкам Министерства финансов Украины, под действие новых правил попадет около 660 тысяч хозяйствующих субъектов, преимущественно микро- и малых предпринимателей. Для большинства из них администрирование НДС будет означать непропорциональный рост расходов на бухгалтерский учет, комплаенс и взаимодействие с фискальными органами. Реальные потери микробизнеса от введения НДС превышают ожидаемый фискальный эффект не менее чем в 1,5 раза, что делает инициативу экономически нецелесообразной.

В Союзе отметили, что действующая система администрирования НДС остается сложной и рискованной, о чем отмечало НАПК в своем отчете в 2023 году. Результаты аудита системы остановки регистрации налоговых накладных, проведенного во исполнение Указа Президента Украины №21/2024, остаются непубличными, что подрывает доверие бизнеса к любому расширению НДС-обязанностей.

Отметим, Союз украинских предпринимателей (СУП) – это крупнейшее независимое бизнес-сообщество Украины, объединяющее 1300 компаний малого, среднего и крупного бизнеса из всех регионов страны.

Напомним, Министерство финансов 18 декабря обнародовало законопроект, предусматривающий обязательную уплату налога на добавленную стоимость (НДС) для малых предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения.