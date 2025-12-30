13:04  30 грудня
2025 рік в Україні завершиться морозною та сніжною погодою
П'ятеро українців загинули в ДТП у Польщі: усі подробиці
Родинний конфлікт на Рівненщині закінчився смертю: у хід пішло поліно
30 грудня 2025, 09:57

Зеленський: проблеми мобілізації РФ можуть прискорити кінець війни

30 грудня 2025, 09:57
Фото: з відкритих джерел
Президент України Володимир Зеленський вважає, що війна може завершитися у 2026 році через проблеми мобілізації, з якими зіткнулася російська сторона

Про це інформує "Інтерфакс-Україна" із посиланням на інтерв'ю глави держави Fox News, передає RegioNews.

"Кількість їхніх солдатів зменшується, адже до цього року вона зростала. Вони щомісяця мобілізували 43 000 людей, підписували контракти, і цього року, вперше за весь період, кількість мобілізованих та безповоротних втрат стала абсолютно однаковою. Отже, цього року ми бачимо, що чисельність їхньої армії перестала збільшуватися. Тож ми сподіваємося, що вже у 2026 році ми зможемо повністю зупинити цю війну", – зазначив Зеленський.

Він додав, що якщо війна не буде зупинена, російському керівництву доведеться ухвалювати непопулярне рішення про нову мобілізацію, що може спричинити внутрішні проблеми.

"Ось чому я вважаю, що зараз ми і росіяни перебуваємо в такій ситуації, коли Сполучені Штати можуть значно прискорити перехід до миру", – наголосив президент.

Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов також спрогнозував дату закінчення війни в Україні. На його думку, в лютому 2026 року відкриється вікно для реальної можливості досягти угоди щодо припинення війни в Україні.

Він також прокоментував укладання миру з РФ за планом США і заявив, що "оптимістично налаштований" щодо мирного процесу. Він особисто бере участь у мирних переговорах.

Читайте також: Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє

