Зеленський: проблеми мобілізації РФ можуть прискорити кінець війни

Президент України Володимир Зеленський вважає, що війна може завершитися у 2026 році через проблеми мобілізації, з якими зіткнулася російська сторона

Про це інформує "Інтерфакс-Україна" із посиланням на інтерв'ю глави держави Fox News, передає RegioNews.

"Кількість їхніх солдатів зменшується, адже до цього року вона зростала. Вони щомісяця мобілізували 43 000 людей, підписували контракти, і цього року, вперше за весь період, кількість мобілізованих та безповоротних втрат стала абсолютно однаковою. Отже, цього року ми бачимо, що чисельність їхньої армії перестала збільшуватися. Тож ми сподіваємося, що вже у 2026 році ми зможемо повністю зупинити цю війну", – зазначив Зеленський.

Він додав, що якщо війна не буде зупинена, російському керівництву доведеться ухвалювати непопулярне рішення про нову мобілізацію, що може спричинити внутрішні проблеми.

"Ось чому я вважаю, що зараз ми і росіяни перебуваємо в такій ситуації, коли Сполучені Штати можуть значно прискорити перехід до миру", – наголосив президент.

Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов також спрогнозував дату закінчення війни в Україні. На його думку, в лютому 2026 року відкриється вікно для реальної можливості досягти угоди щодо припинення війни в Україні.

Він також прокоментував укладання миру з РФ за планом США і заявив, що "оптимістично налаштований" щодо мирного процесу. Він особисто бере участь у мирних переговорах.

