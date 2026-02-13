Мирна угода між Україною та РФ: Трамп закликав Зеленського до дій

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп очікує від президента України Володимира Зеленського "дій" у мирному процесі

Як передає RegioNews, про це американський лідер заявив під час спілкування із журналістами.

"Зеленському доведеться приступити до дій. Росія хоче укласти угоду, і Зеленському доведеться приступити до дій. В іншому разі він упустить чудову можливість", – заявив Трамп.

Нагадаємо, Зеленський на днях заявив, що готовий зустрітися з російським лідером Путіним будь-де, але не в Москві. Перед цим він заявив, що про можливість переговорів із росіянами щодо завершення війни.

Раніше стало відомо, що наступний раунд тристоронніх переговорів щодо закінчення війни в Україні відбудеться в Швейцарії 17-18 лютого.