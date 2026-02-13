Мирна угода між Україною та РФ: Трамп закликав Зеленського до дій
Президент США Дональд Трамп очікує від президента України Володимира Зеленського "дій" у мирному процесі
Як передає RegioNews, про це американський лідер заявив під час спілкування із журналістами.
"Зеленському доведеться приступити до дій. Росія хоче укласти угоду, і Зеленському доведеться приступити до дій. В іншому разі він упустить чудову можливість", – заявив Трамп.
Нагадаємо, Зеленський на днях заявив, що готовий зустрітися з російським лідером Путіним будь-де, але не в Москві. Перед цим він заявив, що про можливість переговорів із росіянами щодо завершення війни.
Раніше стало відомо, що наступний раунд тристоронніх переговорів щодо закінчення війни в Україні відбудеться в Швейцарії 17-18 лютого.
Полякам дозволять служити у ЗСУ замість в'язниціВсі новини »
13 лютого 2026, 19:59Зеленський про угоду: краще не укладати, ніж погоджуватися на невигідну – The Atlantic
13 лютого 2026, 09:26Зеленський уперше розповів деталі звільнення Єрмака
12 лютого 2026, 22:22
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
Зеленський назвав найбільший компроміс, на який може піти Україна в переговорах із РФ
13 лютого 2026, 23:04У Чернігівській області жінка народила вдома двійню
13 лютого 2026, 22:45На Буковині отримав підозру чоловік, який викрав 13-річну дівчинку: що йому загрожує
13 лютого 2026, 22:40За рік на укриття в школах витралили понад 4 мільярди
13 лютого 2026, 22:28У Харкові чоловік розбещував 4-річну падчерку
13 лютого 2026, 22:15До "Київтеплоенерго" прийшли з обшуками
13 лютого 2026, 21:58У Києві чоловік продав метадон підлітку - неповнолітній помер від передозування
13 лютого 2026, 21:45Як будуть вимикати світло 14 лютого
13 лютого 2026, 20:50Танго для військових та їхніх родин: у Тернополі стартував новий проєкт для захисників та їхніх близьких
13 лютого 2026, 20:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі блоги »