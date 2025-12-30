09:44  30 грудня
П'ятеро українців загинули в ДТП у Польщі: усі подробиці
08:38  30 грудня
Родинний конфлікт на Рівненщині закінчився смертю: у хід пішло поліно
07:48  30 грудня
Смертельна ДТП з маршруткою на Київщині: кількість жертв та постраждалих збільшилась
30 грудня 2025, 07:22

У Покровську окупанти розстріляли сімох мирних мешканців – Лубінець

30 грудня 2025, 07:22
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Російські військові, імовірно, причетні до вбивства семи мирних жителів у Покровську, що в Донецькій області

Про це, як повідомив Омбудсман України Дмитро Лубінець, стало відомо з соцмереж, передає RegioNews.

За його словами, українці переховувалися у підвалі житлового будинку, коли туди увірвалися двоє солдатів РФ. До окупантів вийшли двоє цивільних – батько та син – яких солдати вимагали віддати алкоголь. Після відмови росіяни відкрили вогонь, вбивши обох.

Після цього окупанти спустилися до підвалу та розстріляли інших людей. Серед убитих – ціла родина: подружжя, їхній син та матір жінки. Лише одному пораненому вдалося вижити, удавши мертвого. За попередніми даними, подія сталася у ніч на 21 грудня.

Лубінець наголосив, що події у Покровську не є поодинокими, а є частиною системної практики насильства російських військ проти цивільних. Він вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН, закликаючи міжнародну спільноту відреагувати.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що в ніч на 20 грудня російські війська зайшли в прикордонне село Грабовське Краснопільської громади Сумської області, яке розташоване безпосередньо на лінії державного кордону. Згодом у ЗСУ підтвердили що росіяни перетнули державний кордон та вивезли звідти понад 50 цивільних.

Український омбудсмен закликав міжнародну спільноту надати правову оцінку діям РФ та використати всі наявні механізми для припинення незаконних депортацій.

Донецька область Покровськ окупанти російська армія цивільні розстріл розстріл цивільних Дмитро Лубінець
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
У ДТП на Тернопільщині загинули три людини, двоє з них – підлітки
30 грудня 2025, 09:53
П'ятеро українців загинули в ДТП у Польщі: усі подробиці
30 грудня 2025, 09:44
Атака на Україну: ППО знешкодила "Іскандер" і 52 російські безпілотники
30 грудня 2025, 09:38
На Полтавщині жінка загинула під час пожежі у квартирі
30 грудня 2025, 09:13
У Києві чоловік возив на даху автомобіля муляж протипіхотної міни
30 грудня 2025, 09:07
Ворог пошкодив енергооб'єкт на Чернігівщині: знеструмлено частину населених пунктів
30 грудня 2025, 08:55
На Київщині викрили мережу з продажу підробної техніки всесвітньо відомих брендів
30 грудня 2025, 08:49
Родинний конфлікт на Рівненщині закінчився смертю: у хід пішло поліно
30 грудня 2025, 08:38
На Київщині засудили чоловіка, який намагався викрасти 6-річну дівчинку
30 грудня 2025, 08:32
"Працівник банку" ошукав жінку з Тернопільщини на понад 122 тис. грн
30 грудня 2025, 08:16
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
