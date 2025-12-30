У Покровську окупанти розстріляли сімох мирних мешканців – Лубінець

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російські військові, імовірно, причетні до вбивства семи мирних жителів у Покровську, що в Донецькій області

Про це, як повідомив Омбудсман України Дмитро Лубінець, стало відомо з соцмереж, передає RegioNews.

За його словами, українці переховувалися у підвалі житлового будинку, коли туди увірвалися двоє солдатів РФ. До окупантів вийшли двоє цивільних – батько та син – яких солдати вимагали віддати алкоголь. Після відмови росіяни відкрили вогонь, вбивши обох.

Після цього окупанти спустилися до підвалу та розстріляли інших людей. Серед убитих – ціла родина: подружжя, їхній син та матір жінки. Лише одному пораненому вдалося вижити, удавши мертвого. За попередніми даними, подія сталася у ніч на 21 грудня.

Лубінець наголосив, що події у Покровську не є поодинокими, а є частиною системної практики насильства російських військ проти цивільних. Він вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН, закликаючи міжнародну спільноту відреагувати.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що в ніч на 20 грудня російські війська зайшли в прикордонне село Грабовське Краснопільської громади Сумської області, яке розташоване безпосередньо на лінії державного кордону. Згодом у ЗСУ підтвердили що росіяни перетнули державний кордон та вивезли звідти понад 50 цивільних.

Український омбудсмен закликав міжнародну спільноту надати правову оцінку діям РФ та використати всі наявні механізми для припинення незаконних депортацій.