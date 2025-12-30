13:04  30 декабря
2025 год в Украине завершится морозной и снежной погодой
Пятеро украинцев погибли в ДТП в Польше: все подробности
Семейный конфликт на Ровенщине закончился смертью: в ход пошло полено
Зеленский: проблемы мобилизации РФ могут ускорить конец войны

30 декабря 2025, 09:57
Фото: из открытых источников
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война может завершиться в 2026 году из-за проблем мобилизации, с которыми столкнулась российская сторона

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на интервью главы государства Fox News, передает RegioNews.

"Количество их солдат уменьшается, ведь к этому году оно росло. Они ежемесячно мобилизовали 43 000 человек, подписывали контракты, и в этом году, впервые за весь период, количество мобилизованных и безвозвратных потерь стало абсолютно одинаковым. Итак, в этом году мы видим, что численность их армии перестала увеличиться. сможем полностью остановить эту войну", – отметил Зеленский.

Он добавил, что если война не будет остановлена, российскому руководству придется принимать непопулярное решение о новой мобилизации, что может повлечь за собой внутренние проблемы.

"Вот почему я считаю, что сейчас мы и россияне находимся в такой ситуации, когда Соединенные Штаты могут значительно ускорить переход к миру", – подчеркнул президент.

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также спрогнозировал дату окончания войны в Украине. По его мнению, в феврале 2026 года откроется окно для реальной возможности достичь соглашения по прекращению войны в Украине.

Он также прокомментировал заключение мира с РФ по плану США и заявил, что "оптимистично настроен" по мирному процессу. Он лично участвует в мирных переговорах.

Украина-2025: шесть главных событий, которые формировали наше будущее

