18:29  13 лютого
На Київщині затримали наркоторговця, який постачав кокаїн блогерам та клієнтам із шоу-бізнесу
17:09  13 лютого
На вихідних в Україні потепліє до +10 градусів
14:15  13 лютого
Росіяни вдарили по дитячій лікарні в Сумах
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2026, 18:29

На Київщині затримали наркоторговця, який постачав кокаїн блогерам та клієнтам із шоу-бізнесу

13 лютого 2026, 18:29
Читайте также на русском языке
фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

У Київській області ліквідовано багатомільйонний канал збуту кокаїну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито й припинено діяльність організованої наркогрупи, яка щомісяця збувала майже 3 кг кокаїну з оборотом понад 17 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Замовлення учасники приймали через закриті чати у Telegram, доставку маскували під таксі, а серед клієнтів, за даними слідства, були й представники шоу-бізнесу.

За попередніми даними, кокаїн надходив із Латинської Америки транзитом через країни Західної Європи.

Як повідомлялось, наприкінці 2025 року в столиці затримали 18-річну наркодилерку із великою партією "товару". Дівчині загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Офіс генпрокурора наркотики Київська область фото наркобізнес
На Київщині рятувальники вже тиждень шукають водія автомобіля, який провалився під лід
12 лютого 2026, 19:54
На Київщині чоловіка вбило куріння в ліжку
12 лютого 2026, 14:55
На Київщині через атаку РФ пошкоджені виробничі та складські приміщення двох підприємств
12 лютого 2026, 09:57
Всі новини »
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
Декому з українців стало простіше отримати відстрочку
13 лютого 2026, 18:05
На вихідних в Україні потепліє до +10 градусів
13 лютого 2026, 17:09
У ЗСУ показали, як ефектно атакували підстанцію та аеродром ворога
13 лютого 2026, 16:45
Як можна обирати очільником олімпійського руху людину з тоталітарної країни
13 лютого 2026, 16:33
"Зникли" понад 120 мільйонів: НАБУ викрило розкрадання на відновленні Харкова
13 лютого 2026, 16:15
13 500 євро з людини: на Буковині затримали організаторів нелегального виїзду чоловіків за кордон
13 лютого 2026, 15:55
Надзвичайна ситуація у Києво-Печерській лаврі: підтоплено фондосховища музею
13 лютого 2026, 15:37
Стало відомо, де та коли може відбутися наступний раунд мирних переговорів
13 лютого 2026, 15:18
Працівники київського депо зливали дизель із тепловозів: до 2000 літрів за ніч
13 лютого 2026, 14:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »