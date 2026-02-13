На Київщині затримали наркоторговця, який постачав кокаїн блогерам та клієнтам із шоу-бізнесу

фото: Офіс Генерального прокурора

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито й припинено діяльність організованої наркогрупи, яка щомісяця збувала майже 3 кг кокаїну з оборотом понад 17 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Замовлення учасники приймали через закриті чати у Telegram, доставку маскували під таксі, а серед клієнтів, за даними слідства, були й представники шоу-бізнесу.

За попередніми даними, кокаїн надходив із Латинської Америки транзитом через країни Західної Європи.

Як повідомлялось, наприкінці 2025 року в столиці затримали 18-річну наркодилерку із великою партією "товару". Дівчині загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.