Полякам дозволять служити у ЗСУ замість в'язниці

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Польща звільнятиме від кримінальної відповідальності громадян, які добровільно вступлять до лав ЗСУ і воюватимуть проти РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на PAP.

Документ, розроблений депутатами "Громадянської коаліції", передбачає "прощення і відпущення" злочинів і проступків, пов'язаних із:

вступом до української армії без офіційної згоди компетентних органів Польщі;

проведенням набору на таку службу;

порушенням положень закону про оборону вітчизни та закону про загальний військовий обов'язок.

Умови звільнення від відповідальності

Припинення кримінальної відповідальності охоплює дії, вчинені в період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2026 року.

Як повідомлялось, Польща встановлює антидронову систему на кордоні з Білоруссю. Система була повністю розроблена й виготовлена польськими підприємствами.