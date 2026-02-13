Полякам дозволять служити у ЗСУ замість в'язниці
Польща звільнятиме від кримінальної відповідальності громадян, які добровільно вступлять до лав ЗСУ і воюватимуть проти РФ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на PAP.
Документ, розроблений депутатами "Громадянської коаліції", передбачає "прощення і відпущення" злочинів і проступків, пов'язаних із:
- вступом до української армії без офіційної згоди компетентних органів Польщі;
- проведенням набору на таку службу;
- порушенням положень закону про оборону вітчизни та закону про загальний військовий обов'язок.
- Умови звільнення від відповідальності
Припинення кримінальної відповідальності охоплює дії, вчинені в період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2026 року.
