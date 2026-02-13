20:50  13 лютого
13 лютого 2026, 20:35

Танго для військових та їхніх родин: у Тернополі стартував новий проєкт для захисників та їхніх близьких

13 лютого 2026, 20:35
Фото з відкритих джерел
12 лютого стартував новий проєкт Тернопільського обласного осередку ГО "Захист держави". Захисники та захисниці разом зі своїми близькими можуть приєднатися до танцювальних вечорів

Про це повідомляє ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Ппредставниця Тернопільського обласного осередку ГО "Захист Держави" Світлана Чорнописька зазначила, що заняття з танго можуть допомогти відновити емоційну рівновагу, зміцнити взаєморозуміння в родині та знайти внутрішній ресурс.

Серед учасників — подружжя Боченків. Антон — колишній військовий. За його словами, він вирішив піти на ці заняття, щоб "переключитися" від важких спогадів.

Заняття проводить професійна хореографиня, керівниця танцювальної студії "Перлина" Тетяна Пристаєцька. Усі деталі та реєстрація за номером телефону: (098) 666-70-64.

Нагадаємо, на Харківщині ветеранський бізнес може отримати компенсацію за придбані товари. Український ветеранський фонд Мінветеранів компенсує до 20 тисяч гривень на купівлю товарів і предметів для ведення ветеранського бізнесу.

ГО Захист Держави військові волонтери
13 лютого 2026
07 серпня 2025
