Танго для військових та їхніх родин: у Тернополі стартував новий проєкт для захисників та їхніх близьких

12 лютого стартував новий проєкт Тернопільського обласного осередку ГО "Захист держави". Захисники та захисниці разом зі своїми близькими можуть приєднатися до танцювальних вечорів

передає RegioNews.

Ппредставниця Тернопільського обласного осередку ГО "Захист Держави" Світлана Чорнописька зазначила, що заняття з танго можуть допомогти відновити емоційну рівновагу, зміцнити взаєморозуміння в родині та знайти внутрішній ресурс.

Серед учасників — подружжя Боченків. Антон — колишній військовий. За його словами, він вирішив піти на ці заняття, щоб "переключитися" від важких спогадів.

Заняття проводить професійна хореографиня, керівниця танцювальної студії "Перлина" Тетяна Пристаєцька. Усі деталі та реєстрація за номером телефону: (098) 666-70-64.

