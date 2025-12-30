Сирський: Чисельність ЗСУ за мирним планом достатня для відсічі агресії

Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ

Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив в інтерв'ю "24 Канал", передає RegioNews.

"Ця цифра справді гарантує нам відсіч збройній агресії у разі її поновлення. Також ця цифра гарантує нам плановий процес мобілізації. Тобто нас не обмежують в мобілізації. Всі наші мобілізаційні показники та можливості зберігаються. Спочатку нам пропонували зменшити кількість наших військовослужбовців до 600 тисяч. Але якраз цифра у 800 тисяч нас задовольняє", – зазначив Сирський.

Він також прокоментував питання відведення військ із Донеччини та інших регіонів:

"Ми люди військові, наше головне завдання – захищати країну. Тому, звісно, у цих переговорах беруть участь і наші військові, насамперед начальник Генштабу. Сам хід цих перемовин контролює керівництво нашої держави. Я думаю, що всі ці питання ще неодноразово підійматимуть та обговорюватимуть. Рішення ухвалюватимуть обґрунтовано. Це лиш один з варіантів".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський презентував 20-пунктний рамковий документ щодо закінчення війни, який передбачає співпрацю України, США, Європи та Росії. Четвертий пункт документа передбачає збереження чисельності ЗСУ на рівні 800 тисяч військовослужбовців.

