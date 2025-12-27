Буданов спрогнозував дату закінчення війни в Україні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На початку 2026 року можна досягти миру в Україні. Це буде оптимальний період

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інтерв'ю керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, яке він дав виданню "Суспільне".

На його думку, в лютому 2026 року відкриється вікно для реальної можливості досягти угоди щодо припинення війни в Україні.

"Розрахунково це найбільш сприятливий період як для Росії, так і для України, щоб чогось досягти. Це пов'язано і з військовою активністю, і з опалювальним сезоном, і так далі. Дуже багато всього. Я просто вам як висновок вже даю", – заявив Буданов.

Раніше Буданов прокоментував укладання миру з РФ за планом США і заявив, що "оптимістично налаштований" щодо мирного процесу. Він особисто бере участь у мирних переговорах.