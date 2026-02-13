20:50  13 лютого
13 лютого 2026, 18:55

На Рівненщині ділок продавав авто, які повинні були віддати ЗСУ

13 лютого 2026, 18:55
Фото: Нацполіція
На Рівненщині 32-річний чоловік за допомогою знайомих водіїв під приводом волонтерської діяльності ввіз до України чотири автівки та задекларував їх як гуманітарну допомогу. Проте в результаті він вирішив їх продати

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Чоловік повинен був передати ці автомобілі благодійним організаціям. Проте він продав ці машини і отримав за це понад пів мільйона гривень.

"Слідчі ВП №4 (м.Березне) за процесуального керівництва прокуратури повідомили 32-річному костопільчанину про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.201-2 (продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинений у значному розмірі, під час воєнного стану) КК України", - повідомили в поліції.

Досудове розслідування вже завершено. Відомо, що всі ці автомобілі вже передали на потреби військовим.

Нагадаємо, сраніше схожу хему налагодив 40-річний киянин разом із двома спільниками – жінкою з Волині та ще одним мешканцем столиці. Щоб не платити мито та податки, ділки оформлювали автівки як гуманітарну допомогу. Таким чином вони завезли в Україну 27 автомобілів. Насправді ж фігуранти продавали машини, а прибуток ділили між собою.

гуманітарна допомога схема Рівненська область
13 лютого 2026
07 серпня 2025
