"Оптимістично налаштований": Буданов прокоментував укладання миру з РФ за планом США
Переговори щодо завершення війни в Україні тривають. Діалог складний і багатосторонній
Як передає RegioNews, про це в інтерв'ю Forbes заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
За словами Буданова, він особисто бере участь у мирних переговорах і може оцінити наміри США, "зчитуючи тонкі сигнали і відкриті вимоги команди Білого дому".
"Я можу сказати, що налаштований оптимістично щодо майбутнього", – заявив Буданов.
Також керівник ГУР додав, що переговори з американцями агатосторонні і складні, а не просто двосторонні.
Раніше спецпосланець президента США Стів Віткофф підбив підсумки переговорів щодо можливого мирного врегулювання війни з українською та російською сторонами, а також європейськими партнерами.
Через масовані атаки РФ по енергетичній інфраструктурі бюджет України недоотримує значні кошти
