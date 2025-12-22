"Оптимістично налаштований": Буданов прокоментував укладання миру з РФ за планом США

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Переговори щодо завершення війни в Україні тривають. Діалог складний і багатосторонній

Як передає RegioNews, про це в інтерв'ю Forbes заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

За словами Буданова, він особисто бере участь у мирних переговорах і може оцінити наміри США, "зчитуючи тонкі сигнали і відкриті вимоги команди Білого дому".

"Я можу сказати, що налаштований оптимістично щодо майбутнього", – заявив Буданов.

Також керівник ГУР додав, що переговори з американцями агатосторонні і складні, а не просто двосторонні.

Раніше спецпосланець президента США Стів Віткофф підбив підсумки переговорів щодо можливого мирного врегулювання війни з українською та російською сторонами, а також європейськими партнерами.