20:50  13 лютого
Як будуть вимикати світло 14 лютого
20:05  13 лютого
У Львові затримали чоловіка, якого шукає Інтерпол
17:09  13 лютого
На вихідних в Україні потепліє до +10 градусів
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2026, 19:15

Зниження напруги та відновлення рівноваги: на Житомирщині фахівці провели реабілітаційний інтенсив

13 лютого 2026, 19:15
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Бердичівському осередку ГО «Захист Держави» відбулося чергове заняття групи психологічної підтримки в межах реабілітаційного інтенсиву. Експерти показали методи тілесно-орієнтованої терапії та елементи емоційно-образної терапії

Про це розповіли в ГО Захист держави, передає RegioNews.

Під час реабілітаційного заняття психологічної підтримки учасниці могли через уважність до тілесних відчуттів, дихання та м’які рухи знизити рівень внутрішньої напруги, краще відчути опору в тілі та стабілізувати емоційний стан. Експерти пояснили, що це такі практики, які прямовані на розвиток навичок саморегуляції та безпечне проживання складних переживань без перевантаження.

Заняття було спрямоване на те, щоб відновити внутрішню рівновагу, знизити напругу та посилити контакт із собою.

"Інтенсив триває. Крок за кроком учасниці навчаються підтримувати себе та знаходити внутрішню опору", - кажуть волонтери.

Контакти організації можна знайти на сайті за посиланням.

Нагадаємо, раніше Харківський осередок ГО "Захист Держави" пояснював навіщо потрібен статус особи з інвалідністю внаслідок війни, які права він надає та з чого починати оформлення після поранення, контузії чи захворювання.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
реабілітація психологи ГО Захист Держави
Підтримка в отриманні допомоги: на Київщині стартує навчальна програма "Грантова няня" - хто може долучитися
29 січня 2026, 16:55
П’ять речей, які допомагають родині, коли військовий повертається додому: психологиня поділилась важливими порадами
28 січня 2026, 12:10
Всі новини »
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
Як будуть вимикати світло 14 лютого
13 лютого 2026, 20:50
Танго для військових та їхніх родин: у Тернополі стартував новий проєкт для захисників та їхніх близьких
13 лютого 2026, 20:35
У Львові затримали чоловіка, якого шукає Інтерпол
13 лютого 2026, 20:05
Полякам дозволять служити у ЗСУ замість в'язниці
13 лютого 2026, 19:59
На Рівненщині ділок продавав авто, які повинні були віддати ЗСУ
13 лютого 2026, 18:55
На Київщині затримали наркоторговця, який постачав кокаїн блогерам та клієнтам із шоу-бізнесу
13 лютого 2026, 18:29
Декому з українців стало простіше отримати відстрочку
13 лютого 2026, 18:05
На вихідних в Україні потепліє до +10 градусів
13 лютого 2026, 17:09
У ЗСУ показали, як ефектно атакували підстанцію та аеродром ворога
13 лютого 2026, 16:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »