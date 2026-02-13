Зниження напруги та відновлення рівноваги: на Житомирщині фахівці провели реабілітаційний інтенсив

Фото з відкритих джерел

У Бердичівському осередку ГО «Захист Держави» відбулося чергове заняття групи психологічної підтримки в межах реабілітаційного інтенсиву. Експерти показали методи тілесно-орієнтованої терапії та елементи емоційно-образної терапії

Про це розповіли в ГО Захист держави, передає RegioNews.

Під час реабілітаційного заняття психологічної підтримки учасниці могли через уважність до тілесних відчуттів, дихання та м’які рухи знизити рівень внутрішньої напруги, краще відчути опору в тілі та стабілізувати емоційний стан. Експерти пояснили, що це такі практики, які прямовані на розвиток навичок саморегуляції та безпечне проживання складних переживань без перевантаження.

Заняття було спрямоване на те, щоб відновити внутрішню рівновагу, знизити напругу та посилити контакт із собою.

"Інтенсив триває. Крок за кроком учасниці навчаються підтримувати себе та знаходити внутрішню опору", - кажуть волонтери.

Контакти організації можна знайти на сайті за посиланням.

