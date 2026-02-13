Декому з українців стало простіше отримати відстрочку
Багатодітні батьки зможуть оформити відстрочку від мобілізації через Резерв+ без прив'язки до сімейного стану
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.
Якщо раніше онлайн-відстрочка була доступна лише тим батькам, які мали трьох або більше дітей в одному шлюбі. Тепер правила оновлюють – під час перевірки враховуватимуть усіх дітей віком до 18 років, незалежно від того, чи народжені вони в одному шлюбі.
Система автоматично перевірятиме наявність боргів зі сплати аліментів у Єдиному реєстрі боржників. Відстрочку не буде надано, якщо заборгованість перевищує суму платежів за три місяці.
Нагадаємо, в Україні різко зросла кількість заброньованих від мобілізації. Наразі цей показник становить 1,3 млн осіб.
