Нардеп "Слуги народу" із Закарпаття отримав підозру у справі НАБУ та обшуків у Верховній Раді
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на журналіста Віталія Глаголу.
За його словами, у межах резонансної справи НАБУ, в рамках якої детективи намагалися провести слідчі дії у Верховній Раді, повідомлено про підозру ще одному народному депутату – представнику Закарпаття.
Глагола зазначає, що йдеться про народного депутата від фракції "Слуга народу" Михайла Лабу, який є членом парламентського Комітету з питань бюджету.
"Підозра оголошена у межах розслідування схеми отримання неправомірної вигоди за голосування у парламенті, яку сьогодні викрили детективи НАБУ та прокурори САП. Таким чином, коло фігурантів справи розширюється, а слідчі дії щодо народних депутатів та в приміщеннях парламенту тривають", – зазначив журналіст.
