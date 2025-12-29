15:44  29 грудня
СБУ проводить обшуки у всіх ТЦК на Закарпатті
14:56  29 грудня
Вихованець київського футбольного клубу став гравцем "Ліверпуля"
13:20  29 грудня
На Дніпропетровщині легковик на смерть збив велосипедиста
UA | RU
UA | RU
29 грудня 2025, 15:59

Нардеп "Слуги народу" із Закарпаття отримав підозру у справі НАБУ та обшуків у Верховній Раді

29 грудня 2025, 15:59
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Закарпатський «слуга народу» Михайло Лаба отримав підозру у справі НАБУ та обшуків у Верховній Раді

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на журналіста Віталія Глаголу.

За його словами, у межах резонансної справи НАБУ, в рамках якої детективи намагалися провести слідчі дії у Верховній Раді, повідомлено про підозру ще одному народному депутату – представнику Закарпаття.

Глагола зазначає, що йдеться про народного депутата від фракції "Слуга народу" Михайла Лабу, який є членом парламентського Комітету з питань бюджету.

"Підозра оголошена у межах розслідування схеми отримання неправомірної вигоди за голосування у парламенті, яку сьогодні викрили детективи НАБУ та прокурори САП. Таким чином, коло фігурантів справи розширюється, а слідчі дії щодо народних депутатів та в приміщеннях парламенту тривають", – зазначив журналіст.

Як повідомлялось, СБУ проводить обшуки у всіх ТЦК на Закарпатті. Наразі слідчі дії тривають в Ужгороді, Мукачеві, Сваляві та Воловці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття НАБУ Слуга народа політика обшуки НАБУ
Батько врятував родину: на Закарпатті восьмеро людей отруїлися чадним газом
29 грудня 2025, 13:52
Мобілізований адвокат прорвав кордон: прикордонника Закарпаття оштрафували
29 грудня 2025, 12:54
На Закарпатті сталася масштабна пожежа: горів ресторан
29 грудня 2025, 11:00
Всі новини »
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
СБУ проводить обшуки у всіх ТЦК на Закарпатті
29 грудня 2025, 15:44
У Харкові чоловік вбив власну бабусю молотком
29 грудня 2025, 15:35
У Києві військовий на світлофорі врізався в авто: загинула мати двох дітей
29 грудня 2025, 15:05
Вихованець київського футбольного клубу став гравцем "Ліверпуля"
29 грудня 2025, 14:56
Є реальний шанс на завершення бойових дій навесні
29 грудня 2025, 14:42
Агент РФ і Білорусі у Києві: СБУ запобігла атакам на ТЕЦ
29 грудня 2025, 14:35
Чутки про відставку Залужного спростували: він залишається послом
29 грудня 2025, 14:06
Батько врятував родину: на Закарпатті восьмеро людей отруїлися чадним газом
29 грудня 2025, 13:52
На Вінниччині дід ґвалтував рідну онуку: 57-річний чоловік постане перед судом
29 грудня 2025, 13:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Всі публікації »
Валерій Пекар
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Всі блоги »