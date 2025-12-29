Нардеп "Слуги народу" із Закарпаття отримав підозру у справі НАБУ та обшуків у Верховній Раді

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Закарпатський «слуга народу» Михайло Лаба отримав підозру у справі НАБУ та обшуків у Верховній Раді

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на журналіста Віталія Глаголу.

За його словами, у межах резонансної справи НАБУ, в рамках якої детективи намагалися провести слідчі дії у Верховній Раді, повідомлено про підозру ще одному народному депутату – представнику Закарпаття.

Глагола зазначає, що йдеться про народного депутата від фракції "Слуга народу" Михайла Лабу, який є членом парламентського Комітету з питань бюджету.

"Підозра оголошена у межах розслідування схеми отримання неправомірної вигоди за голосування у парламенті, яку сьогодні викрили детективи НАБУ та прокурори САП. Таким чином, коло фігурантів справи розширюється, а слідчі дії щодо народних депутатів та в приміщеннях парламенту тривають", – зазначив журналіст.

Як повідомлялось, СБУ проводить обшуки у всіх ТЦК на Закарпатті. Наразі слідчі дії тривають в Ужгороді, Мукачеві, Сваляві та Воловці.