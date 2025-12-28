15:32  27 грудня
Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні
14:34  27 грудня
У Києві суттєво зросла кількість постраждалих через російську атаку
12:16  27 грудня
На Одещині в ТЦК помер чоловік
28 грудня 2025, 11:30

Встиг просочиться закордон: НАБУ взялося за "важковаговика" української політики Юрія "Юзіка" Корявченкова

28 грудня 2025, 11:30
Фото: з відкритих джерел
НАБУ розслідує діяльність групи чинних депутатів, підозрюваних у систематичному отриманні неправомірної вигоди під час голосувань у Раді

Про це йдеться в дописі народного депутата України Олексія Гончаренко, передає RegioNews.

НАБУ розпочало розслідування щодо кількох чинних народних депутатів України. За даними слідства, депутати могли систематично отримувати неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді. Слідчі дії проводили в приміщенні Комітету Ради з питань транспорту.

Серед фігурантів розслідування – Юрій "Юзік" Корявченков, який наразі перебуває за кордоном, а також Юрій Кісєль, Ігор Негулевський та Євген Пивоваров. За даними джерел, Корявченков не був присутній під час слідчих дій.

НАБУ і САП повідомляють, що слідство триває і деталізовану інформацію щодо справи буде надано згодом. Розслідування стосується організованої групи, яка могла діяти на систематичній основі для отримання неправомірної вигоди.

Правоохоронці також перевіряють причетність керівників комітетів та депутатів, які брали участь у голосуваннях, що стали предметом розслідування. Ситуація перебуває на контролі НАБУ та САП, а слідчі дії продовжуються.

Нагадаємо, НАБУ та САП заявили про викриття організованої злочинної групи з народних депутатів, які на регулярній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді. Підозри у цій резонансній справі вже оголошено кільком депутатам від "Слуги народу", зокрема Євгену Пивоварову, Ігорю Негулевському, Ользі Савченко та Юрію Кісєлю, а коло фігурантів може розширитися.

Нагадаємо, співробітники Управління державної охорони чинять спротив детективам НАБУ під час проведення слідчих дій у парламенті, обмежуючи їм доступ зі сторони Європейської площі.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України.

Раніше повідомляли, в офісі народного депутата Юрія Кісєля, який прослуховувало НАБУ, члени партії "Слуги народу" отримували конверти з грошима. Завдяки прослушці було зафіксовано конфіденційні контакти Кісєля з численними високопосадовцями, чутливими для Банкової.

23 грудня 2025
